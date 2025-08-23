Російська альпіністка, яку кинули помирати в горах, загинула, — ЗМІ

47-річна російська альпіністка Наталія Наговіцина, яка застрягла на піку Перемоги в Киргизії, загинула. Таку думку висловили всі експерти МНС Киргизії.

Її тіло зможуть забрати з 7 тисяч метрів, тільки коли нормалізуються погодні умови для можливості підняти вертоліт на висоту, повідомляє Telegram-канал SHOT. Напередодні спроби врятувати її припинили.

Також рятувальну групу, яка мала забрати тіло італійця, що рятував росіянку, відкликано з висоти 4,5 тисячі метрів. Альпініст Лука разом із німецьким колегою доставив Наталії їжу, спальник і газ, але в умовах шторму зазнав важкого обмороження і, за словами лікарів, набряку мозку. 22 серпня він помер на висоті 6900 метрів. Його тіло, як і тіло Наговіциної, планують спустити вниз, коли дозволить погода.

Жінка зі зламаною ногою 11 днів перебувала при температурі -26 без їжі та води під скелею "Птах". У неї був із собою тільки пальник, спальний мішок і рваний намет.

Наталя перебувала на висоті близько 7000 метрів за температури -26

Експерти зазначають: у таких умовах навіть підготовлений альпініст здатний протриматися не більше тижня. Спроба підключити авіацію не вдалася — гелікоптер Мі-8 Міноборони Росії з 6 рятувальниками на борту, що вилетів на допомогу, потрапив у турбулентність і здійснив жорстку посадку. Постраждав сам льотчик і один із рятувальників.

Оперативний штаб спробував послати ще один вертоліт, Мі-17ВМ, але теж безуспішно — видимість нульова

"Група Наташі (вона і 3 чоловіки) піднялася на вершину, під час спуску зірвався учасник і потягнув Наташу з подальшим переломом її ноги. Наташі поставили намет на 7200, і знесилені, замерзлі учасники вирушили вниз", — розповів журналістам учасник експедиції.

У разі успішної евакуації Наталії б довелося заплатити кругленьку суму за порятунок. Він би обійшовся в $58,8 тисячі і включав витрати на вертольоти, медиків і, в разі смерті альпіністки, евакуацію тіла. Жінка обрала базовий страховий поліс, який покривав лише $35 тисяч.

Наталя Наговіцина загинула практично на тій самій висоті, де чотири роки тому помер її чоловік. На піку Хан-Тенгрі чоловіка паралізувало, і вона залишалася з ним до останнього. А коли їх прийшли визволяти рятувальники, змогли евакуювати тільки жінку. Врятувати чоловіка не вдалося.

Пам'ятна табличка чоловіка Наталії Сергія Наговіцина Фото: Соцсети

У пари залишився 27-річний син.

Раніше Фокус писав, що туристка в США провела два дні в очікуванні допомоги, застрягши на скелі зі зламаною ногою. Жінка наближалася до вершини другої за висотою гори Каліфорнії і під час падіння отримала травму.