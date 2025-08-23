Российская альпинистка, которую бросили умирать в горах, погибла, – СМИ

47-летняя российская альпинистка Наталья Наговицина, которая застряла на пике Победы в Киргизии, погибла. Такое мнение высказали все эксперты МЧС Киргизии.

Ее тело смогут забрать с 7 тысяч метров, только когда нормализуются погодные условия для возможности поднять вертолет на высоту, сообщает Telegram-канал SHOT. Накануне попытки спасти ее прекратили.

Также спасательная группа, которая должна была забрать тело итальянца, спасавшего россиянку, отозвана с высоты 4,5 тысячи метров. Альпинист Лука вместе с немецким коллегой доставил Наталье еду, спальник и газ, но в условиях шторма получил тяжелое обморожение и, по словам врачей, отек мозга. 22 августа он скончался на высоте 6900 метров. Его тело, как и тело Наговициной, планируют спустить вниз, когда позволит погода.

Женщина со сломанной ногой 11 дней находилась при температуре -26 без еды и воды под скалой "Птица". У нее была с собой только горелка, спальный мешок и рваная палатка.

Наталья находилась на высоте около 7000 метров при температуре -26

Эксперты отмечают: в таких условиях даже подготовленный альпинист способен продержаться не более недели. Попытка подключить авиацию не удалась — вертолет Ми-8 Минобороны России с 6 спасателями на борту, вылетевший на помощь, попал в турбулентность и совершил жесткую посадку. Пострадал сам летчик и один из спасателей.

Оперативный штаб попытался послать еще один вертолет, Ми-17ВМ, но тоже безуспешно — видимость нулевая

"Группа Наташи (она и 3 мужчины) поднялась на вершину, при спуске сорвался участник и утащил Наташу с последующим переломом ее ноги. Наташе поставили палатку на 7200, и обессиленные, замерзшие участники отправились вниз", — рассказал журналистам участник экспедиции.

В случае успешной эвакуации Наталье бы пришлось заплатить круглую сумму за спасение. Оно бы обошлось в $58,8 тысячи и включало расходы на вертолеты, медиков и, в случае смерти альпинистки, эвакуацию тела. Женщина выбрала базовый страховой полис, который покрывал лишь $35 тысяч.

Наталья Наговицина погибла практически на той же высоте, где четыре года назад скончался ее муж. На пике Хан-Тенгри мужчину парализовало, и она оставалась с ним до последнего. А когда их пришли вызволять спасатели, смогли эвакуировать только женщину. Спасти супруга не удалось.

Памятная табличка супруга Натальи Сергея Наговицина Фото: Соцсети

У пары остался 27-летний сын.

