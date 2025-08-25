Не искали 12 часов: россиянин пропал без вести во время массового заплыва в Турции (фото)

Российский пловец пропал без вести при попытке пересечь пролив Босфор в Турции. Из почти 3 000 участников массового заплыва только он не добрался до финиша. По данным российских СМИ, его исчезновение заметили за 12 часов и начали поиски только после обращения семьи.

Пропавший 29-летний российский спортсмен Николай Свечников был опытным пловцом и стартовал одним из первых, однако через 500-600 метров после старта заплыва на 6,5 километров его потеряли из виду, сообщило российское медиа SHOT. Сейчас россиянина ищут местные власти.

По данным российского СМИ, Николай прибыл в Стамбул 23 августа и остановился в отеле AKKA Suites Hotel. Заплыв "Босфор 2025" стартовал 24 августа около 9 утра: 2 800 спортсменов прыгали с судов в море. Свечников, который имеет звание кандидата в мастера спорта и работает тренером, предварительно стартовал с учениками с 3-го судна, но не добрался до финишной точки.

Почему мог исчезнуть российский пловец в Турции

В медиа предполагают, что Николай Свечников мог истощиться у первого моста, или на него могла напасть судорога. Кроме того, на середине пути не было спасательных шлюпок. Другие спортсмены отметили, что видели, как плыл на спине человек, похожий на Свечникова. По другой версии, пловца могло отнести на другой берег сильное встречное течение.

Также журналисты отмечают, что заплыв "Босфор 2025" проходил в сложных условиях, а старт соревнования откладывался из-за сильного ливня и тумана.

Российского пловца в Турции начали искать не сразу

По данным SHOT, операцию по поискам пропавшего российского спортсмена начали только после личного обращения семьи. Жена Николая Свечникова 25 августа прилетела в Стамбул, их 8-месячный сын остался с родственниками в Москве. По словам россиянки, никто даже не пытался искать ее мужа после заплыва, а движение для судов в Босфоре открыли сразу после окончания соревнований.

После общения жены пропавшего с властями Стамбула к поискам подключился командующий Военно-морскими силами Турции, на момент публикации новости операция продолжается.

