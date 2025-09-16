Ярослав Ракицкий унизил россиян: пропагандисты набросились с оскорблениями на спортсмена

Бывший футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий откровенно прокомментировал период своей карьеры в российском "Зените". Защитник заявил, что выступления в стране-агрессоре помешали ему играть за национальную команду и позволил себе резкое высказывание в адрес россиян, чем вызвал настоящую истерию в РФ.

По данным спортивного портала "sport.ru", Ракицкий в интервью украинским СМИ рассказал:

"Я отпустил, когда был там в *****, играл у них. Потом, когда вернулся в "Шахтер", я считаю, что меня могли бы вызвать один или два раза в сборную. Но, видимо, не заслужил", — отметил футболист.

Он добавил, что на момент перехода к чемпионату России никто не знал, какой будет дальнейшая политическая ситуация.

После этих слов в России посыпались возмущенные комментарии. Как сообщает портал "ВсеПроСпорт", пропагандист и комментатор телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев ответил в адрес украинца оскорблениями:

"Когда увидел эти цитаты, сразу спросил себя — а это кто вообще такой? Зачем мы обращаем внимание на его высказывания? Как пелось в песне Михаила Круга — "Оказалось просто тварь". Коврижки они все получать способны, а теперь говорят "я не я, конь не мой".

Критику высказали и российские политики. По информации издания "Спорт-Экспресс", депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил:

"Предатели — они везде предатели. Он сейчас в этой роли. Он предал свою страну, "Зенит", своих товарищей по команде. Таких не любят нигде. Ракицкий дискредитировал самого себя высказываниями и поведением. Возможно, он сказал это в состоянии алкогольного или наркотического опьянения".

Не обошла вниманием ситуацию и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она цинично прокомментировала заявления футболиста:

"Думаю, он имел в виду то, как проводил свою личную жизнь. У нас страна свободная. Взрослые люди могут и такими вещами заниматься. Главное, чтобы детям не пропагандировали свои извращения".

Ярослав Ракицкий — что о нем известно

Ярослав Ракицкий — украинский футболист, центральный защитник одесского "Черноморца". Является воспитанником детской академии донецкого "Шахтера", где прошел все юношеские команды и с 2009 года закрепился в основном составе. В составе "горняков" он стал многократным чемпионом Украины и одним из ключевых защитников клуба.

В январе 2019 года Ракицкий перешел в российский "Зенит", где трижды становился чемпионом страны. Однако в марте 2022-го футболист разорвал контракт с клубом после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Впоследствии выступал в турецком "Адана Демирспор", в 2023 году возвращался в состав "Шахтера", а сейчас играет за одесский "Черноморец".

В национальной сборной Украины защитник дебютировал в октябре 2009 года в матче против Англии, а уже во второй игре забил свой первый гол за "сине-желтых". Также Ракицкий был участником Евро-2012 и Евро-2016. Кроме этого, в ноябре 2019 года он объявил о завершении выступлений за сборную Украины.

