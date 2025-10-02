Леннокс Льюис советует Усику завершить карьеру: легенда бокса призывает украинца остановиться на вершине

Украинский боксер Александр Усик получил совет от легенды своего вида спорта. Леннокс Льюис считает, что двукратному абсолютному чемпиону стоит уйти с ринга на пике своей формы.

Как сообщает Daily Mirror, бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе Леннокс Льюис обратился к Александру Усику с рекомендацией. Британская легенда бокса посоветовала украинскому чемпиону "закончить карьеру на вершине".

Льюис высказал это мнение в интервью Sky Sports.

"Когда парень уходит на пенсию, это на самом деле его заслуга", — заявил Льюис.

Он подчеркнул, что Усик должен сам почувствовать желание завершить выступления.

"Поэтому я бы посоветовал ему завершить карьеру в свое свободное время, но завершить карьеру с лучшим результатом", — добавил британский боксер.

Александр Усик стал двукратным абсолютным чемпионом в июле. Украинский боксер нокаутировал Даниэля Дюбуа на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Этот бой посетило 90 тысяч болельщиков.

После победы над Дюбуа Усику предстояло защищать пояс WBO. Чемпион должен был провести бой против Джозефа Паркера. Усик и его команда обратились с просьбой о продлении срока из-за травмы спины.

Эту просьбу сначала встретили со скептицизмом. Причиной стало видео, на котором Усик танцует на концерте. После расследования команде чемпиона предоставили 90-суточное продление срока. Об этом сообщило издание All Out Fighting.

Леннокс Льюис также оценил потенциальный бой между ним и Усиком в их легендарную эру. "Я думаю, что он бы хорошо справился, потому что делает то же, что и Эвандер Холифилд", — сказал Льюис. Он добавил, что Усик "победил всех великих соперников" и прекрасно справился с задачами.

Льюис отметил сложность удержания титула абсолютного чемпиона.

"Всегда есть другие боксеры, которые не хотят, чтобы ты этого достиг", — пояснил он. По словам легенды, соперники всегда "хотят тебя победить" и "хотят быть первым боксером, который тебя победит".

Леннокс Льюис завершил карьеру на собственных условиях. Это произошло в 2003 году после победы нокаутом над Виталием Кличко. Его опыт демонстрирует преимущества завершения выступлений на пике формы.

Напомним, Александр Усик ранее заявлял о планах провести еще два боя перед завершением карьеры. Сейчас 38-летний боксер наслаждается временем с семьей и восстанавливается от незначительных травм. Он получил эти травмы во время боя с Даниэлем Дюбуа.

