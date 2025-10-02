Леннокс Льюїс радить Усику завершити кар'єру: легенда боксу закликає українця зупинитися на вершині

Український боксер Олександр Усик отримав пораду від легенди свого виду спорту. Леннокс Льюїс вважає, що дворазовому абсолютному чемпіону варто піти з рингу на піку своєї форми.

Як повідомляє Daily Mirror, колишній абсолютний чемпіон у важкій вазі Леннокс Льюїс звернувся до Олександра Усика з рекомендацією. Британська легенда боксу порадила українському чемпіону "закінчити кар'єру на вершині".

Льюїс висловив цю думку в інтерв'ю Sky Sports.

"Коли хлопець йде на пенсію, це насправді його заслуга", – заявив Льюїс.

Він підкреслив, що Усик має сам відчути бажання завершити виступи.

"Тому я б порадив йому завершити кар'єру у свій вільний час, але завершити кар'єру з найкращим результатом", – додав британський боксер.

Олександр Усик став дворазовим абсолютним чемпіоном у липні. Український боксер нокаутував Даніеля Дюбуа на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Цей бій відвідало 90 тисяч вболівальників.

Після перемоги над Дюбуа Усику треба було захищати пояс WBO. Чемпіон мав провести бій проти Джозефа Паркера. Усик та його команда звернулися з проханням про продовження терміну через травму спини.

Це прохання спочатку зустріли зі скептицизмом. Причиною стало відео, на якому Усик танцює на концерті. Після розслідування команді чемпіона надали 90-добове продовження терміну. Про це повідомило видання All Out Fighting.

Леннокс Льюїс також оцінив потенційний бій між ним та Усиком у їхню легендарну еру. "Я думаю, що він би добре впорався, бо робить те саме, що й Евандер Холіфілд", – сказав Льюїс. Він додав, що Усик "переміг усіх великих суперників" і чудово впорався із завданнями.

Льюїс наголосив на складності утримання титулу абсолютного чемпіона.

"Завжди є інші боксери, які не хочуть, щоб ти цього досяг", – пояснив він. За словами легенди, суперники завжди "хочуть тебе перемогти" та "хочуть бути першим боксером, який тебе переможе".

Леннокс Льюїс завершив кар'єру на власних умовах. Це сталося у 2003 році після перемоги нокаутом над Віталієм Кличком. Його досвід демонструє переваги завершення виступів на піку форми.

Нагадаємо, Олександр Усик раніше заявляв про плани провести ще два бої перед завершенням кар'єри. Зараз 38-річний боксер насолоджується часом із сім'єю та відновлюється від незначних травм. Він отримав ці травми під час бою з Даніелем Дюбуа.

Як повідомляв Фокус, Усик готовий побитися з Джейком Полом за правилами ММА.

Фокус також писав, що Усика змістили з першого місця в рейтингу найсильніших боксерів світу.