"Випромінювала тепло та натхнення": померла 20-річна художня гімнастка Ліза Хоровінкіна (фото)

Молода спортсменка з Чернігова почала займатися художньою гімнастикою ще з чотирьох років. За короткий час вона здобула звання "майстер спорту" та численні нагороди на національних і міжнародних змаганнях. Наразі причини її смерті невідомі.

Related video

На 21-му році життя пішла з життя молода українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна. Єлизавета навчалася на кафедрі спортивних видів гімнастики Національного університету фізичного виховання і спорту України. Про втрату повідомили на офіційній сторінці закладу у Facebook.

"Ми пам’ятаємо Лізу як світлу, добру, щиру людину, яка випромінювала тепло та натхнення. Вона була не лише відмінницею та старанною студенткою, а й справжньою фанаткою своєї справи — гімнастики. Її любов до спорту, наполегливість і щирість відчувалися у кожному русі, кожному слові, кожній посмішці", — йдеться у повідомленні.

Ліза Хоровінкіна Фото: Facebook

Ким була Єлизавета Хоровінкіна

Майбутня спортсменка народилася у 2005 році в Чернігові. Художньою гімнастикою почала займатися ще з чотирьох років. За роки тренувань вона неодноразово представляла свій регіон та країну на обласних, всеукраїнських і міжнародних турнірах.

Єлизавета мала значні спортивні досягнення — у 2021 році отримала звання "Майстер спорту України". В її активі — численні нагороди, кубки та грамоти.

Причини смерті молодої спортсменки наразі не розголошуються.

Нагадаємо, захисник футбольного клубу "Шахтар" Дієго Арройо отримав дебютний виклик до національної збірної Болівії для участі в товариських матчах в Йорданії та Росії. В "Шахтарі" своєю чергою запевняють, що до країни-агресорки футболіст не поїде.

Зокрема, український боксер Олександр Усик отримав пораду від легенди свого виду спорту. Леннокс Льюїс вважає, що дворазовому абсолютному чемпіону варто піти з рингу на піку своєї форми.