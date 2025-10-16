"Боровся до останнього": помер відомий український ресторатор Ігор Сухомлин

На 54-му році життя помер відомий український ресторатор Ігор Сухомлин. Він був власником зокрема мережі закладів "Балувана Галя".

Життя підприємця 14 жовтня обірвала хвороба. Про це повідомила дружина Ігоря Сухомлина Христина Сухомлин на своїй сторінці у Facebook.

Помер Ігор Сухомлин у німецькому Мюнхені, де перебував на лікуванні. У Мюнхені має також відбутися кремація тіла.

"Він боровся до останнього, але хвороба перемогла", — зазначила жінка.

Також Христина Сухомлин повідомила, що поховання праху відбудеться у Барселоні (Іспанія).

Скриншот | допис Христини Сухомлин у Facebook

Хто такий Ігор Сухомлин

Ігор Сухомлин — уродженець Чернігова. Навчався у Міжнародному інституті менеджменту, де здобув економічну освіту.

Працювати починав на посадах двірника, сторожа, токаря. У 1990-х роках, як пише "Суспільне", Ігор Сухомлин брав участь в організації вистав молодіжного театру. У них він також грав сам.

Згодом, після досвіду у веденні рекламного бізнесу, Ігор Сухомлин поступово відкривав заклади громадського харчування в Україні. Так, у 2007 році він разом з партнерами відкрив ресторан "Велюров" у Чернігові.

У 2007 році також була зареєстрована торговельна марка "Балувана Галя". Перший заклад мережі вареничних "Балувана Галя" запрацював у Чернігові у 2011 році, а станом на 2025 рік мережа налічувала дев'ять закладів по різних містах України — Києві, Житомирі, Черкасах.

У травні 2025 року Ігор Сухомлин відкрив у центрі Варшави піцерію Mimosa Brooklyn Pizza. Її ресторатор заснував спільно з Валерієм Гальперіним, що був партнером підприємця.

Окрім того, Ігорю Сухомлину належали кав'ярні "Чашка", хінкальна "Буба", кондитерська "Шарлотка".

Варто зазначити, що між мережею закладів Ігоря Сухомлина "Балувана Галя" і мережею магазинів напівфабрикатів "Галя Балувана" раніше спалахнув скандал. Суперечка, як писало видання "Економічна правда", полягала у схожості торговельних марок, зокрема у співзвучності назв брендів.

