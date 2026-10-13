В Великобритании установили "голубую табличку" в честь автора самой скандальной поэмы XX века (фото)

12 октября в британском городе Лидс городские власти установили так называемую "синюю табличку" в честь британского поэта и драматурга Тони Харрисона (1937–2025). Такой знак уважения устанавливают в честь людей, внесших значительный вклад в жизнь сообщества.

На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали дочь поэта Джейн Харрисон и его вторая жена Шион Томас, а также представители и журналисты. Об этом сообщает BBC.

"Я знаю, что Тони был бы очень рад и тронут этой синей табличкой на своём детском доме", — сказала прессе миссис Томас.

Она отметила, что её муж гордился бы этой табличкой, ведь её установят возле дома, где автор провёл своё детство и юность. Дочь поэта отмечает, что табличка стала "прекрасной возможностью почтить Лидс и северные корни, которые были так важны для моего папы".

В Лидсе установили "синюю табличку" в честь поэта и драматурга Тони Харрисона Фото: Leeds City Council

"Благодарим Leeds Civic Trust и жителей Бистона", — сказала г-жа Харрисон.

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Депутат от лейбористов Ричард Бергон, который и выдвинул кандидатуру автора, сказал, что "рад" установке памятного знака. По его мнению, Тони Харрисон является одним из "самых выдающихся поэтов, которых когда-либо видела эта страна".

"На страницах, сцене, экране и в своих невероятных чтениях он придавал поэзии особое значение. Лидс может гордиться тем, что подарил миру Тони Харрисона", — сказал политик.

Поэзия реальной жизни вокруг: что известно о жизни и творчестве Тони Харрисона

Британский поэт и драматург родился в Лидсе в 1937 году в рабочей семье. Впоследствии он поступил в Лидсский университет, где изучал английский язык и литературу, а затем преподавал в Нигерии и Чехословакии, пока в 1967 году не вернулся домой.

В последующий период он активно пишет стихи и пьесы, которые ставит на местных сценах. Прорывом на большую сцену стала поэма "V", вызвавшая скандал вокруг текста. После премьеры спектакля на радио и на сцене на Харрисона обрушились обвинения в использовании нецензурной лексики и непристойных сцен.

Обложка скандальной поэмы "V" Тони Харрисона Фото: из открытых источников

Британский автор неоднократно становился предметом острых дебатов и обвинений из-за "социальных трещин" в затронутых вопросах в его творчестве, как отмечают критики. Сам Харрисон был открытым критиком королевской семьи, выступал против вторжения в Ирак и был ярым сторонником лейбористов.

Автор запечатлел вандализм на могилах родителей на фотографиях и в своей поэме "V" Фото: из открытых источников

За свою почти 50-летнюю карьеру Харрисон успел поставить различные произведения, в том числе и на сцене Королевского национального театра. В последние годы жизни поэт и драматург заболел синдромом Альцгеймера и скончался 26 сентября 2025 года в возрасте 88 лет.

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