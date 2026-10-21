У пошуках нової Бріджит Джонс: у Британії заснували літпремію на честь відомої кіногероїні

Британська авторка Гелен Філдінґ оголосила про заснування літературної премії на честь своєї культової героїні. Відзнака імені Бриджит Джонс дозволить всім початківцям-письменникам взяти участь і отримати свій квиток до великої літератури.

За словами пані Філдінґ, прийом заявок почнеться від 23 листопада 2026 до 1 лютого 2027 року, а переможець має написати гумористичний текст англійською об'ємом на 100 слів. Про це йдеться в умовах самої премії.

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Найкращий твір отримає приз у розмірі £2 тис (понад 120,6 тис. грн) і пакет підтримки для написання від літературних агентів Fielding та New Writing North. Результати премії оголосять улітку 2027 року на церемонії Northern Writers' Awards у Ньюкаслі, а головну нагороду вручить особисто Гелен Філдінґ.

Сама авторка культового "Щоденника Бриджит Джонс" говорить, на створення премії її надихнув повсякденний гумор людей в графстві Йоркшир, де вона провела своє дитинство. Письменниця каже, що наразі на півночі Англії авторів значно менше, ніж на півдні країни.

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"Ця премія — для комедійних голосів людей, які не є відомими: вони просто живуть своїм життям і непомітно для інших виявляються надзвичайно кумедними", — цитує BBC слова пані Філдінґ.

Представник групи письменників New Writing North Вілл Маккі вказує, що це вперше в історії регіону, коли нагороду нададуть виключно за комедійне письмо. Він додає, що наразі в Британії "немає нікого більш гідного для визначення оригінального комедійного голосу, ніж Гелен, яка створила одного з найулюбленіших комедійних персонажів країни за останні 30 років".

Раніше Фокус повідомляв про те, як Енн Карсон стала лауреаткою Нобелівської премії з літератури за 2026. У мотиваційній частині свого рішення вказано, що цьогорічного переможця нагородили за "її сміливу та винахідливу творчість, яка у грайливому діалозі з класичною традицією, створила нові форми для сучасної літератури".

Згодом стало відомо, що українська фіналістка премії Angelus очолить літстудію. Чеська авторка Катержина Тучкова передала це право українські авторці Юлії Ілюсі.