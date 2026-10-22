У Франції започатковано нову премію для книжок, написаних з ШІ: деталі (фото)

У Франції після низки гучних скандалів щодо авторів, які підозрювали у використанні ШІ, група технічних підприємців заснувала премію імені Блеза Паскаля. Переможці отримають грошову винагороду та публікацію своєї творчості.

Саму премію заснували підприємці Філіп Родрігес, Альбін Сервіан і Жиль Ментре, а умовах участі вказано, що премія Блеза Паскаля дозволить поданим текстам від авторів "допомогти вирішити етичну, соціальну чи екологічну проблему, яка загрожує людству". Про це повідомляє The Guardian.

"Учасників просять подати неопублікований рукопис обсягом від 10 000 до 50 000 слів, а також інформацію про те, яка модель штучного інтелекту та підказка використовувалися для генерації тексту. Дозволені всі основні мовні моделі, включно з ChatGPT, Claude, Gemini та LLaMA. Учасники можуть базуватися будь-де, але роботи мають подавати французькою мовою", — йдеться в матеріалі.

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Журналісти вказують, що засновники премії мають різний бекграунд до заснування премії. Так, Філіп Родрігес є одним із засновників консалтингової компанії Avolta з питань злиттів і поглинань і на сайті компанії описується як "провідна фігура європейської крипто- та блокчейн-індустрії". Тим часом Альбін Сервіант є бізнесвумен, яка займається сферою цифрових медіа, та колишньою головою LGBTQ+ журналу Têtu.

Головна сторінка порталу літературної премії імена Блеза Паскаля Фото: скриншот

Третій організатор, Жиль Ментре, був ексдержслужбовцем, має ступінь доктора філософії та викладає в Гарварді та Сорбонні. Також він був співзасновником платформи Electis, яка допомагала проводити онлайн-голосування.

На сайті премії вказано, що прийом робіт розпочався 20 жовтня та триватиме до кінця жовтня. Після того журі у кількості від 5 до 6 осіб, яке залучить письменників, критиків, філософів і видавців, оголосить шорт-лист із 10 кандидатів, а переможця буде оголошено на початку листопада.

Журналісти вказують, що виникнення премії Блеза Паскаля сталася після гучних дебатів щодо ймовірного залучення штучного інтелекту до написання творів. Низка скандалів прокотилася топовими літературними преміями Франції — від премії Редондо до Гонкурівської премії, яка є найвищою відзнакою серед літераторів.

Раніше Фокус повідомляв про те, як романістка Ісабель Альєнде виграла визначну премію. Виступаючи на церемонії нагородження в Барселоні, де були присутні король Феліпе VI та королева Летиція, сама Альєнде сказала, що для все це було так, наче "як отримати Нобелівську премію".

Згодом стало відомо, що в Британії заснували літпремію на честь відомої кіногероїні. Відзнака імені Бриджит Джонс дозволить всім початківцям-письменникам взяти участь і отримати свій квиток до великої літератури.