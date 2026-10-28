"Немає неуникної утопії": британська авторка бестселерів назвала головну загрозу ШІ для людства

Британська авторка бестселерів "Пристрасть", "Кам'яні боги" та "Помаранчі — не єдині фрукти" Джанет Вінтерсон вважає, що головною проблемою з ШІ є не сам алгоритм і його вплив. На її думку, саме людство є ключовим у цьому протиставленні.

Британка переконана, що вплив штучного інтелекту змушуватиме людство переосмислювати власну здатність думати та діяти на тлі сучасних проблем. Про це авторка розповіла в інтерв'ю The Guardian.

"Проблема не в штучному інтелекті, а в нас самих. Немає неуникної утопії. Якщо щось піде не так, це буде через старомодне мислення, накладене на цю абсолютно нову реальність. Сама ідея безглуздої нескінченної праці корисна для душі — це божевілля XIX століття, яке створене, щоби утримувати людей на їхньому місці", — говорить письменниця.

На її думку, більшість людських страхів щодо ШІ та робочих місць зводиться до політичних і економічних рішень. Тому пані Вінтерсон не є сліпою оптимісткою, а дивиться на проблему через призму впливу на соціальне та культурно-політичне тло.

Видео дня

"Справді, ми на шляху зіпсувати цей шанс докорінно змінити наші стосунки зі світом праці. Але це все тому, що власники ресурсів використовують застарілі методи, невідповідні [реальним] економічним моделям", — говорить британка.

ШІ та творчий процес: Вінтерсон про оптимізм щодо майбутнього

Пані Вінтерсон також відзначила, що стрімкий розвиток ШІ змусить переглянути ставлення до творчого процесу. На її думку, вплив технологій кидає виклик нинішньому ринку праці та його наслідкам.

"Мистецтво завжди було уявною та емоційною боротьбою з реальністю — серією винаходів і творінь. Здатність мислити інакше, готовність змінювати своє розуміння себе. Щоб допомогти нам бути мудрішими, більш рефлексивними, менш наляканими людьми. Художники щодня створюють щось із нічого", — говорить британка.

Вона переконана, що "найгірше вже могло статися", але "величезність хорошого результату така ж реальна, як і вся наша невдача зробити це правильно".

Найважливіше для мене — це людське рішення і ця людська дилема. Це — наш великий шанс. Можливо, це — наш останній шанс, як казав колега Тюрінга Джек Гуд, коли назвав ШІ нашим останнім винаходом. Все це — грати заради гри", — вважає Вінтерсон і додає, що сподівається, що це "запізно" ще не настало.

Раніше Фокус повідомляв про те, як у Франції започатковано нову премію для книжок, написаних з ШІ. Група технічних підприємців заснувала премію імені Блеза Паскаля, а її переможці отримають грошову винагороду та публікацію своєї творчості.

Згодом стало відомо, що видавці розірвали співпрацю зі автором через ШІ. Аналіз електронних файлів текстів, які надав автор, підтвердили присутність "сліди ШІ-тегів у метаданих деяких документів".