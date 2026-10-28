"Нет неизбежной утопии": британская авторка бестселлеров назвала главную угрозу ИИ для человечества

Британская авторка бестселлеров "Страсть", "Каменные боги" и "Апельсины — не единственные фрукты" Джанет Уинтерсон считает, что главная проблема с ИИ заключается не в самом алгоритме и его влиянии. По её мнению, именно человечество играет ключевую роль в этом противостоянии.

Британка убеждена, что влияние искусственного интеллекта заставит человечество переосмыслить собственную способность думать и действовать в контексте современных проблем. Об этом автор рассказала в интервью The Guardian.

"Проблема не в искусственном интеллекте, а в нас самих. Нет никакой неизбежной утопии. Если что-то пойдет не так, это будет из-за старомодного мышления, навязанного этой совершенно новой реальности. Сама идея бессмысленного бесконечного труда, полезного для души, — это безумие XIX века, созданное для того, чтобы удерживать людей на их месте", — говорит писательница.

По её мнению, большинство человеческих опасений в отношении ИИ и рабочих мест сводится к политическим и экономическим решениям. Поэтому г-жа Уинтерсон не является слепой оптимисткой, а рассматривает проблему через призму её влияния на социальный и культурно-политический контекст.

Видео дня

"Действительно, мы рискуем упустить этот шанс коренным образом изменить наши отношения с миром труда. Но всё это потому, что владельцы ресурсов используют устаревшие методы, несоответствующие [реальным] экономическим моделям", — говорит британка.

ИИ и творческий процесс: Уинтерсон об оптимизме в отношении будущего

Г-жа Уинтерсон также отметила, что стремительное развитие ИИ заставит пересмотреть отношение к творческому процессу. По её мнению, влияние технологий бросает вызов современному рынку труда и его последствиям.

"Искусство всегда было воображаемой и эмоциональной борьбой с реальностью — серией изобретений и творений. Способность мыслить иначе, готовность менять своё понимание себя. Чтобы помочь нам стать мудрее, более рефлексивными, менее напуганными людьми. Художники каждый день создают что-то из ничего", — говорит британка.

Она убеждена, что "самое худшее уже могло случиться", но "вероятность отличного результата столь же реальна, как и наша неспособность сделать это правильно".

Самое важное для меня — это человеческое решение и эта человеческая дилемма. Это — наш большой шанс. Возможно, это — наш последний шанс, как говорил коллега Тьюринга Джек Гуд, назвав ИИ нашим последним изобретением. "Всё это — игра ради игры", — считает Уинтерсон и добавляет, что надеется, что это "слишком поздно" ещё не наступило.

Ранее Фокус сообщал о том, как во Франции учреждена новая премия для книг, написанных с помощью ИИ. Группа технических предпринимателей учредила премию имени Блеза Паскаля, а её победители получат денежное вознаграждение и возможность опубликовать свои произведения.

Впоследствии стало известно, что издатели расторгли сотрудничество с автором из-за ИИ. Анализ электронных файлов текстов, предоставленных автором, подтвердил наличие "следов ИИ-тегов в метаданных некоторых документов".