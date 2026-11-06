Лауреат Гонкуровской премии использовал ИИ для написания текста: что думают критики (видео)

Французский писатель Филипп Жанада, лауреат Гонкуровской премии этого года, признался, что использовал ChatGPT для написания своего романа "Незнакомка с набережной Жавель". Это вызвало шквал критики в его адрес и подняло вопрос об ИИ и литературе в французских интеллектуальных кругах.

Сам автор утверждает, что обращался к ИИ лишь несколько раз, а в тексте есть всего несколько фрагментов, сгенерированных с помощью алгоритмов. Об этом он рассказал в интервью радиостанции France Inter.

По словам Жанеда, он использовал ChatGPT всего три раза во время работы над романом. Одно сгенерированное предложение он включил в текст для своеобразной "игры с читателями", а ещё один раз применил алгоритм для работы над структурой сюжета.

Кроме того, писатель отмечает, что буквально вставил сгенерированный текст в роман, чтобы буквально высмеять ИИ. Так, по мнению Жанеда, алгоритм дал "абсурдный ответ на техническую деталь" в романе.

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"Я не думаю, что ИИ можно остановить. Мы не можем делать вид, что его не существует. Нужно уметь им пользоваться, но прежде всего следует признать его существование и научиться его контролировать", — отметил писатель.

Жанеда добавил, что после награждения указал членам Гонкуровской академии, какое именно предложение в тексте было создано с помощью ИИ. Он подытожил, что использование искусственного интеллекта напоминает спецэффекты, по которым видно, что ИИ "не напишет книгу своим сердцем, душой и воспоминаниями".

Скандал вокруг Гонкуровской премии и ИИ: почему критики и читатели категорически против

В 2026 году французская литература сталкивается с проблемами, связанными с текстами авторов, сгенерированными ИИ. Так, автора романа "Или это, или смерть" Телисона Орельена поймали на использовании ИИ для генерации значительных частей текста.

Несмотря на категорическое отрицание со стороны канадско-гаитянского автора, издательство обнаружило в представленных им рукописях "метаданные ИИ". В связи с этим канадское издательство расторгло сотрудничество с автором, а новый тираж его романов был отозван.

Во франкоязычном интернете продолжается серьёзная дискуссия о том, стоит ли называть произведения, созданные с помощью ИИ, полноценными текстами. Большинство предлагает издательствам ставить пометку: "Текст содержит элементы ИИ", а другие призывают к бойкоту таких книг.

На фоне возникших в этом году проблем с ИИ ведущее французское издательство Gallimard сообщает, что все новые романы, которые будут выходить в свет с 2027 года, будут проверяться на наличие элементов искусственного интеллекта. Аналогичную позицию заняла Академия Гонкуровской премии — там обещают проверять тексты всех участников длинного и короткого списка на наличие ИИ.

Ранее Фокус сообщал о том, как во Франции учреждена новая премия для книг, написанных с помощью ИИ. Группа технических предпринимателей учредила премию имени Блеза Паскаля, в рамках которой победители за текст, написанный с помощью алгоритма, получат денежное вознаграждение и возможность публикации.

Впоследствии стало известно, что британская авторка бестселлеров назвала главную угрозу ИИ для человечества. Джанет Уинтерсон считает, что главная проблема ИИ заключается не в самом алгоритме и его влиянии, а в том, что именно человечество играет ключевую роль в этом противостоянии.