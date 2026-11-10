Искусство под угрозой: почему режиссеры все чаще прибегают к ИИ, который "ворует" их хлеб (видео)

Искусственный интеллект все активнее добирается до раскадровки — одной из частей подготовки к работе с кинолентами. Эксперты говорят, что алгоритмы все чаще забирают "хлеб" у режиссеров, ранее делавших все кадры вручную или с помощью художников-постановщиков.

Режиссеры Мартин Скорсезе, Джеймс Кэмерон и Стивен Соденберг уже имеют отношение к ИИ — либо пользуются им, либо активно вовлечены в деятельность в этом направлении. Об этом пишет издание The Guardian.

"ИИ уже оказывает непосредственное влияние на рабочие места за кулисами, ведь крупнейшие голливудские кинематографисты начинают внедрять эту технологию. Однако нынешний главный работяга в этом деле — это художник раскадровки, работу которого даже искусственный интеллект, кажется, непосредственно начал интересовать", — указано в материале.

Журналисты указывают, что работа художников вот-вот "будет заменена программами, использующими текстовые подсказки для создания иллюстраций". Даже такой "старомодный человек, как Мартин Скорсезе" объявил о начале работы с ШИ-моделью, которую он использовал в процессе раскадровки для своего фильма

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СМИ пишет, что для исследователей и кинолюбителей раскадровки позволяют заглянуть в путешествие, лежащее за фильмом, включая увлекательные изменения направления сюжета. Теперь эта работа будет полностью или постепенно переходить под влияние искусственного интеллекта.

Не все так страшно: что говорят специалисты о ШИ и раскадровании

Однако, несмотря на страх к автоматизации процесса, эксперты и художники-постановщики готовы успокоить "паникеров". Исследователь киноискусства Фердинандо Кокко наблюдает возвращение к аналоговым практикам и предполагает, что ИИ можно использовать так, чтобы способствовать, а не размывать творческий процесс.

"Возможно, сложность, которую якобы преодолел ИИ, была главной целью с самого начала. Необходимость общаться с другими источниками заставляет расширять художественное видение так, как это невозможно предположить", — говорит специалист.

Британский художник Алекс Кларк (известный работами с фильмами "Микки 17", "Ущелье" и др.) в это время прогнозирует, что с ростом использования ИИ в индустрии люди начнут больше ценить фильмы с человеческим подходом. По его мнению, ИИ может способствовать идеям и работе, но не отнимет главное — подлинности.

"В конце концов, я считаю, что большинство успешных фильмов заставляют тебя что-то чувствовать как человека. Одно из преимуществ нарисованных вручную раскадровок — это прямое чувство человеческой подлинности прямо на странице", — констатирует художник.

Ранее Фокус сообщал о том, как британский автор бестселлеров назвала главную угрозу ИИ. Джанет Винтерсон считает, что главной проблемой с ИИ является не сам алгоритм и его влияние, а реакция и действия человечества.

Впоследствии стало известно, что лауреат Гонкуровской премии использовал ИИ для написания текста. Это повлекло за собой шквал критики в его адрес и подняло вопрос об ИИ и литературе во французских кругах интеллектуалов.