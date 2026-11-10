Ерлінг Голанд у бібліотеці: нападник "Ман Сіті" купив і подарував рідкісну північну сагу 16 ст. за мільйони

Гравець збірної Норвегії та нападник англійського "Манчерстер Сіті" Ерлінг Голанд разом зі своїм батьком передали до бібліотеки рідкісну сагу 16 сторіччя. Наразі її оцінюють в доволі шалену суму за мірками аукційних будинків.

Родина Голандів передала книжку до бібліотеки міста Брюне рідкісну роботу — Snorre Sturlasons Kongesagaer (Королівські саги Снорре Стурласона) 1594 року випуску. Про це повідомляє The Guardian.

Голанд уже раніше передавав книжки до бібліотек Норвегії

Виявилося, що футболіст і його батько Альф Інге Голанд, також колишній футболіст, купили цю роботу на аукціоні за 1,3 млн норвезьких крон (майже 6,18 млн грн) і передали до рідного міста Голанда-старшого.

Той був присутнім на передачі книжки, яку організували в місцевій бібліотеці. За словами Альфа Голанда, вони з сином інколи люблять "шалені вчинки, але тут були максимально виважені в цьому.

ЗМІ пишуть, що зірковий нападник не був присутнім на презентації, але там показали частину інтерв'ю про ставлення до книжок. Голанд-молодший каже, що не дуже полюбляє читати, але батько часто йому читав на ніч казки, а найбільше йому подобалися історії про вікінгів.

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Батько Ерлінга Голанда презентував рідкісну сагу 16 сторіччя для рідного міста Брюне

Північна сага від Голанда: чим особливий та унікальний подарунок

Королівські саги Снорре описують історію старонорвезьких вікінгів і середньовічних королів Норвегії, які багато норвежців вважають ключовим документом національної ідентичності. Історії про королів, королев, фермерів і воїнів спочатку розповідалися усно, а потім записані ісландцем Сноррі Стурласоном у середині XIII століття.

Книга є першим друкованим виданням саг дансько-норвезькою мовою, адже Норвегія перебувала під данським правлінням між 1536 і 1814 роками. Згодом цю роботу перекладено з оригіналу старонорвезькою, а через відсутність друкарських верстатів у Норвегії, тому видання друкувалося в Копенгагені.

Бібліотекарка Національної бібліотеки Норвегії Осе Ветос говорить, що таким примірників у всій країні є лише три. Однак подарунок футболіста до бібліотеки Брюна цінний тим, що є повна версія всієї роботи.

Син і батько Голанди купили рідкісну сагу за семизначну суму Фото: з відкритих джерел

"Це дуже особлива книга для всіх у Норвегії. Це повна і дуже гарна копія цієї книги 1594 року. Є ще кілька копій, кілька, але ми не знаємо, щоб вони були в такому хорошому стані. Тож це справжній скарб. Дуже особлива перлина", — говорить пані Ветос.

Наразі в планах бібліотеки оцифрувати книжку, а в експозиції вона почне перебувати вже найближчим часом. Також подарунок Ерліна Голанда запустив "Голандівські читання" — всі охочі школярі зможуть прийти з 13 до 18 години до бібліотеки Брюна та займатися процесом читання.

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