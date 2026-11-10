Эрлинг Холанд в библиотеке: нападающий "Ман Сити" купил и подарил редкую северную сагу 16 в. за миллионы

Игрок сборной Норвегии и нападающий английского "Манчерстер Сити" Эрлинг Холанд вместе со своим отцом передали в библиотеку редкую сагу 16 века. Сейчас ее оценивают в довольно сумасшедшую сумму по меркам аукционных домов.

Семья Холландов передала в библиотеку города Брюне редкую работу – Snorre Sturlasons Kongesagaer (Королевские саги Снорре Стурласона) 1594 года выпуска. Об этом сообщает The Guardian.

Холланд уже передавал книги в библиотеки Норвегии.

Оказалось, что футболист и его отец Альф Инге Холанд, также бывший футболист, купили эту работу на аукционе за 1,3 млн норвежских крон (около 6,18 млн грн) и передали в родной город Голанда-старшего. Тот присутствовал на передаче книги, организованной в местной библиотеке. По словам Альфа Голанда, они с сыном иногда любят "безумные поступки", но здесь были максимально взвешены в этом.

СМИ пишут, что звездный нападающий не присутствовал на презентации, но там показали часть интервью об отношении к книгам. Холланд-младший говорит, что не очень любит читать, но отец часто ему читал на ночь сказки, а больше всего ему нравились истории о викингах.

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Отец Эрлинга Холанда представил редкую сагу 16 века для родного города Брюне

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Королевские саги Снорре описывают историю старонорвежских викингов и средневековых королей Норвегии, многие норвежцы считают ключевым документом национальной идентичности. Истории о королях, правителях, фермерах и воинах сначала рассказывались устно, а затем записаны исландцем Снорри Стурласоном в середине XIII века.

Книга является первым печатным изданием саг на данско-норвежском языке, ведь Норвегия находилась под датским правлением между 1536 и 1814 годами. Впоследствии эта работа переведена с оригинала на старонорвежский, а из-за отсутствия печатных станков в Норвегии, поэтому издание печаталось в Копенгагене.

Библиотекар Национальной библиотеки Норвегии Осе Ветос говорит, что таким экземпляров во всей стране есть только три. Однако подарок футболиста в библиотеку Брюна ценен тем, что есть полная версия всей работы.

Сын и отец Холланды купили редкую сагу за семизначную сумму Фото: из открытых источников

"Это — очень особая книга для всех в Норвегии. Это — полная и очень хорошая копия этой книги в 1594 году. Есть еще несколько копий, несколько, но мы не знаем, чтобы они были в таком хорошем состоянии. Так что это настоящее сокровище. Очень особая жемчужина", — говорит госпожа Ветос.

Пока в планах библиотеки оцифровать книгу, а в экспозиции она начнет находиться уже в ближайшее время. Также подарок Эрлина Холанда запустил "Холландовские чтения" — все желающие школьники смогут прийти с 13 до 18 часов в библиотеку Брюна и заниматься процессом чтения.

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