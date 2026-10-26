Более 1 млн артефактов c 1950 года возвратили в страны происхождения: их цена имеет астрономическую сумму (фото)

В течение 75 лет эксперты подсчитали общее количество артефактов, которые с 1950 года начали возвращаться в страны происхождения. Речь идет о древностях и ценностях, которые были похищены или незаконно ввезены в музеи разных стран.

Общая стоимость артефактов, возвращенных на историческую родину в десятки стран, превышает 2 млрд долларов. Об этом сообщает издание The Financial Times.

СМИ сообщают, что цифровая платформа Музея разграбленных древностей (MOLA) создала первую комплексную базу данных случаев возврата древностей, в основном музеями, арт-дилерами и частными коллекционерами. Эксперты отмечают, что в период с 1950 года по конец 2025 года было отправлено 1,06 млн предметов на сумму не менее 2 млрд долларов.

"База данных должна была пролить свет на эту непрозрачную сферу. Проблема заключается в том, что у нас нет данных о масштабах этой проблемы… Мы видим заголовки, можем вспомнить заметные случаи, но никто [до сих пор] не сложил их в общую картину", — сказал директор MOLA Джейсон Фелч.

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График показателей возвращения культурных ценностей в страны происхождения Фото: Financial Times

СМИ отмечает, что число случаев репатриации произведений искусства растёт с середины 1990-х годов, причём в 2020 году наблюдался резкий скачок, а в 2024 году их число достигло почти 150. По словам г-на Фелча, многие из этих репатриаций происходят незаметно для общественности, как это было с громким случаем передачи колонн Парфенона.

В отчете MOLA отмечается, что странами с наилучшими показателями возврата предметов являются Египет, Италия и Саудовская Аравия. Каждая из перечисленных стран получила около 30 000 предметов, а возвращение артефактов стало возможным благодаря тесному взаимодействию правительства, специализированных правоохранительных подразделений по вопросам культурного наследия и активных общественных организаций.

Крупнейшим "возвратителем" ценностей являются США, которые репатриировали более 101 000 экспонатов в различные страны. Еще одним крупным игроком стала Великобритания, которая после громкой кампании по возвращению похищенных бронзовых голов в Бенин вернула тысячи предметов древности.

График возвращения древностей из ведущих стран в места их происхождения Фото: Financial Times

"Хотя 1 миллион возвращенных предметов может показаться огромным количеством, его следует рассматривать в контексте гораздо большего числа предметов, которые остаются в музеях и частных коллекциях, несмотря на то, что были похищены или незаконно вывезены", — добавила исследовательница цифрового наследия и руководительница проекта Digital Benin Энн Лютер.

Ранее Фокус сообщал о том, как старинные артефакты чудом сохранились до наших дней. В ходе раскопок в немецком городе Падерборн исследователи обнаружили небольшую деревянную тетрадь с восковыми страницами, которая хранилась в кожаной сумке.

Впоследствии стало известно, что Зендая появилась в серьгах, изготовленных из 3000-летних похищенных артефактов. Золотые диски — это часть знаменитого сокровища Зивие, найденного и разграбленного в 1940-х годах в Иране.