Нашли в средневековом туалете: старинные артефакты чудом сохранились до наших дней (фото)

Редкая средневековая находка в Германии дала археологам возможность детально ознакомиться с повседневной жизнью почти 800 лет назад. Во время раскопок в городе Падерборн исследователи обнаружили небольшую деревянную тетрадь с восковыми страницами, которая хранилась в кожаной сумке.

Этот предмет был похоронен в запечатанной средневековой уборной, где отсутствие кислорода помогло сохранить его на протяжении веков вместе с несколькими другими хрупкими предметами.

Записная книжка содержит 10 страниц, покрытых курсивным латинским письмом. Эксперты считают, что этот предмет датируется периодом от XIII до конца XIV века. Книга имеет размеры примерно 3,4 на 2,2 дюйма и была помещена в кожаный футляр, украшенный узором в виде лилии — символом, связанным с королевской властью в Средневековье.

Находка произошла во время строительных работ в рамках нового проекта. Археологи из Региональной ассоциации Вестфалии-Липпе раскопали пять герметичных средневековых выгребных ям, которые защитили органические материалы, которые обычно бы разложились. Сначала, во время очистки в лаборатории, тетрадь казалась лишь комом грязи.

Книжка была помещена в кожаный футляр, украшенный узором в виде лилии. Фото: LWL

"Даже после стольких веков пребывания в земле находка из выгребной ямы все еще имела довольно неприятный запах", — отметила реставратор Сюзанна Бретцель в официальном заявлении.

Исследователи объяснили, что восемь страниц тетради были двусторонними, а две — односторонними. Каждая страница была покрыта воском, на котором можно было делать пометки стилусом, что позволяло записывать и стирать заметки много раз. Такой тип письменной доски был распространен для временных записей в средневековой Европе, особенно среди купцов и администраторов.

Текст в тетради оказался сложным для изучения, поскольку несколько строк накладывались друг на друга, а некоторые слова были написаны в разных направлениях. По словам Барбары Рюшофф-Парцингер, "отдельные слова узнаваемы, но транскрипция займет некоторое время, поскольку некоторые слова могли быть искажены из-за неправильного написания". Специалисты надеются, что будущий анализ раскроет детали о торговле, финансах или личных заметках, записанных владельцем.

Археологи предполагают, что записная книжка могла принадлежать купцу, который жил в средневековом Падерборне. В тот период грамотность была ограниченной, и купцы часто принадлежали к образованной верхушке, поскольку им требовались навыки чтения и письма для осуществления деловых операций. Городской археолог Свева Гай предположила, что владелец мог использовать восковые таблички для фиксации сделок и ежедневных дел.

Текст в тетради оказался сложным для изучения, поскольку несколько строк накладывались друг на друга, а некоторые слова были написаны в разных направлениях Фото: LWL

Несколько других предметов, найденных в выгребной яме, подтверждают предположение, что владелец происходил из состоятельной семьи. Археологи обнаружили бочки, корзины, керамику, обломки шелковой ткани и нож. Некоторые куски шелка имели изящное плетение и были нарезаны на прямоугольные полоски.

"Возможно, это использовали как туалетную бумагу после того, как когда-то элегантную ткань выбросили", — пояснил Бретцель.

Эта находка также продемонстрировала, как средневековые мусорные ямы могут хранить ценную историческую информацию. Поскольку уборные оставались герметичными и влажными, такие материалы, как кожа, воск, дерево и ткань, сохранились гораздо дольше, чем это было бы при обычных грунтовых условиях. Подобные находки из средневековой Европы помогли исследователям изучить одежду, рацион питания, торговлю и даже личную гигиену столетней давности.

Эксперты планируют продолжать консервационные работы над тетрадью и ее кожаным футляром в течение года. Исследователи также надеются, что исторические записи в конце концов помогут установить, кто жил на территории, где расположена выгребная яма. В случае успеха тетрадь потенциально можно будет связать с реальным лицом из средневековой Германии.

После завершения реставрации тетрадь и ее футляр будут выставлены в музее LWL. Эта необычная находка продемонстрировала, как даже выброшенные предметы из прошлого могут предоставить ценную информацию о грамотности, торговле и повседневной жизни в средневековом обществе.

При написании этого материала использованы материалы Live Science.