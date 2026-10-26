Понад 1 млн артефактів з 1950 повернули до країн походження: їх оцінюють в астрономічну суму (фото)

Протягом 75 років експерти оцінили загальну кількість артефактів, які почали повертатися з 1950 до країн походження. Мова йде про старожитності та цінності, які були викрадені чи ввезені до музеїв різних країн незаконним чином.

Загальна вартість артефактів, повернутих на історичну батьківщину до десятків країн, перевищує понад $2 млрд. Про це повідомляє видання The Financial Times.

ЗМІ пише, що цифрова платформа музею розграбованих старожитностей (MOLA) створив першу комплексну базу даних випадків, коли старожитності повертали, переважно музеями, арт-дилерами та приватними колекціонерами. Фахівці вказують, що між 1950 роком і кінцем 2025 року було відправлено 1,06 млн предметів на суму щонайменше $2 млрд.

"База даних мала пролити світло на непрозоре поле. Проблема цього питання в тому, що ми не маємо даних про масштаб чи масштаб проблеми… Ми бачимо заголовки, можемо згадати помітні випадки, але ніхто [досі] не склав їх у загальну картину", — сказав директор MOLA Джейсон Фелч.

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Графік показників повернення пам'яток культури до країн походження Фото: Financial Times

ЗМІ вказує, що кількість випадків репатріації мистецтва зростає з середини 1990-х років, з різким зростанням у 2020 році, досягнувши майже 150 у 2024 році. За словами пана Фелча, багато з цих репатріацій відбуваються поза увагою громадськості, як це було з гучним випадком передачі колон Парфенону.

У звіті MOLA йдеться, що країни з найкращими показниками повернення предметів як Єгипет, Італія та Саудівська Аравія. Кожна з названих держав отримала близько 30 000 об'єктів, а отримання артефактів відбувається через високу координацію уряду, спеціалізованих правоохоронних підрозділів з питань культурної спадщини та активних громадських організацій.

Найбільшим "повертачем" цінностей є США, які репатріювали понад 101 000 експонатів до різних країн. Іншим великим гравцем стала Велика Британія, яка після гучної кампанії про повернення викрадених бронзових голів до Беніну, повернула тисячі одиниць старожитностей.

Графік повернення старожитностей з топ країн до місць походження Фото: Financial Times

"Хоча 1 мільйон повернених предметів може здаватися величезною кількістю, її слід враховувати у зв'язку з набагато більшою кількістю предметів, які залишаються в музеях і приватних колекціях, незважаючи на те, що були пограбовані або незаконно перевезені", — додала дослідниця цифрової спадщини та керівниця проєкту Digital Benin Енн Лютер.

Раніше Фокус повідомляв про те, як старовинні артефакти дивом збереглися до наших часів. Під час розкопок у німецькому місті Падерборн дослідники виявили невеликий дерев’яний зошит із восковими сторінками, який зберігався у шкіряній сумці.

Згодом стало відомо, що Зендая з'явилася в сережках із 3000-річних викрадених артефактів. Золоті диски — це частина знаменитого скарбу Зівіє, знайденого та розграбованого у 1940-х роках в Ірані.