Французький фільм "Юпітер" (Jupiter) режисера Александра Сміа вийде на екрани 18 листопада. У ньому розповідатиметься про ядерну кризу та відповідь Парижа на ядерну кризу, яка виникла через дії РФ на тлі війни останньої проти України.

Режисер фільму розповідає, що почав думати про фільм у той момент, коли Росія "розпочала своє вторгнення в Україну в лютому 2022 року". Про це пишуть французькі видання 20minutes та Le Monde.

"Путін погрожував застосувати ядерну зброю проти європейців, чого раніше ніколи не траплялося. Якщо така криза спалахне завтра, де вона розгорнеться, як і з ким? На тлі американського відходу нова роль Франції в Європі та світі, особливо щодо ядерного стримування, стала центральним питанням фільму", — говорить режисер.

За сценарієм фільму, коли Росія розпочинає війну проти України, французький президент Поль Аршамбо, якого грає актор Дені Меноше, стикається з безпрецедентною кризою. Російський лідер, який нібито став мішенню замаху від українців (як звинувачує Москва), вирішує вдатися до ядерної зброї та погрожує застосувати її проти Києва, вимагаючи беззастережної капітуляції.

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"З огляду на загрозу ескалації, президент Аршамбо збирає своїх головних радників у бункері Єлисейського палацу, щоб розглянути можливу ядерну відповідь. Главі держави доведеться зробити непростий вибір у відповідь на загрози для Франції", — йдеться в описі до фільму.

Водночас у коментарях до фільму, французькі користувачі розкритикували тизер і називають його "воєнною пропагандою", "вигадуванням кризи", "прикриванням соціальних проблем" і "політичною агітацією". Наразі відомо, що фільм уже дебютував на закритій програмі Каннського кінофестивалю, а тепер — має вийти на великі екрани.

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