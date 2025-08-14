Иностранные инструкторы, которые никогда не воевали, обучают бойцов ВСУ: эффективны ли такие уроки, — СМИ

Украинские солдаты добавляют к обучению с западными инструкторами ценный военный опыт. Он часто ставит под сомнение лучшие практики НАТО и приводит к корректировкам программы военных тренировок.

Западные инструкторы обучают украинских военных, как вести войну, в которой они сами никогда не участвовали. Выяснилось, что это работает. О результатах таких учений пишет Business Insider.

Медиа напомнило, что с июня 2022 года западные союзники в рамках операции "Интерфлекс" под руководством Великобритании обучили более 56 000 украинских военнослужащих. Во время учений украинские защитники овладевали навыками, необходимыми для выживания и борьбы в крупнейшей сухопутной войне в Европе со времен Второй мировой войны.

Полковник Бордман, командир операции "Интерфлекс", рассказал, что сочетание западной военной доктрины и украинского боевого опыта отнюдь не является недостатком, а создает тактику, которая превосходит знания каждой из сторон в отдельности.

Издание отмечает, что Запад десятилетиями не вел большой войны против мощной, индустриализированной армии. Большинство боевого опыта НАТО приобретено из кампаний против повстанцев и террористов в Ираке и Афганистане, где западные силы имели преимущество в воздухе и сталкивались с меньшими, менее оснащенными противниками. Некоторые инструкторы Interflex даже не были в Ираке или Афганистане.

Бордман говорит, что украинские солдаты привносят в учения "много ценного военного опыта". Этот опыт часто ставит под сомнение лучшие практики НАТО и приводит к корректировкам.

Например, во время обучения эвакуации раненых украинцы иногда отвергают методы эвакуации НАТО, объясняя это тем, что на войне в Украине может быть безопаснее подождать до наступления темноты, чтобы переместить раненых. На уроках окопной войны украинцы иногда исправляют своих инструкторов на основе тактики, которую они использовали в бою. Эти знания затем включаются в обучение.

"Обе стороны извлекают уроки из этих учений. Ключевые уроки, полученные в Украине, непосредственно влияют на планирование Запада, поскольку военные по всей Европе готовятся к возможности будущего конфликта с Россией. А союзники по НАТО делятся своими навыками с Украиной. Например, Финляндия предоставляет Interflex опыт ведения лесных боевых действий, которого не хватает Украине", — пишет издание.

Бордман считает, что опыт Украины в сфере беспилотников, был особенно ценным, особенно учитывая изменения в операционной среде со времен Ирака и Афганистана.

"Мы сейчас не находимся в состоянии войны, поэтому мы не развиваем их такими же темпами, как украинцы", — говорит командир операции "Интерфлекс", полковник Бордман.

Он сказал, что Украина очень ценит военную доктрину НАТО и Запада, а Запад также видит огромную ценность в уроках этой войны и украинского опыта. Он хочет получить полезные советы по этой войне, поскольку многие европейские союзники опасаются, что Россия может напасть в других частях континента. Они внимательно следят за Украиной, чтобы понять, какую тактику и оружие им нужно применить для такого конфликта.

