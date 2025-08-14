Іноземні інструктори, які ніколи не воювали, навчають бійців ЗСУ: чи ефективні такі уроки, — ЗМІ

Українські солдати додають до навчання з західними інструкторами цінний військовий досвід. Він часто ставить під сумнів найкращі практики НАТО та призводить до коригувань програми військових тренувань.

Західні інструктори навчають українських військових, як вести війну, в якій вони самі ніколи не брали участі. З'ясувалось, що це працює. Про результати таких навчань пише Business Insider.

Медіа нагадало, що від червня 2022 року західні союзники в рамках операції "Інтерфлекс" під керівництвом Великої Британії навчили понад 56 000 українських військовослужбовців. Під час навчань українські захисники опановували навички, необхідні для виживання та боротьби в найбільшій сухопутній війні в Європі з часів Другої світової війни.

Полковник Бордман, командир операції "Інтерфлекс", розповів, що поєднання західної військової доктрини та українського бойового досвіду аж ніяк не є недоліком, а створює тактику, яка перевершує знання кожної зі сторін окремо.

Видання зауважує, що Захід десятиліттями не вів великої війни проти потужної, індустріалізованої армії. Більшість бойового досвіду НАТО набуто з кампаній проти повстанців та терористів в Іраку та Афганістані, де західні сили мали перевагу в повітрі та стикалися з меншими, менш оснащеними противниками. Деякі інструктори Interflex навіть не були в Іраку чи Афганістані.

Бордман говорить, що українські солдати привносять у навчання "багато цінного військового досвіду". Цей досвід часто ставить під сумнів найкращі практики НАТО та призводить до коригувань.

Наприклад, під час навчання евакуації поранених українці іноді відкидають методи евакуації НАТО, пояснюючи це тим, що на війні в Україні може бути безпечніше почекати до настання темряви, щоб перемістити поранених. На уроках окопної війни українці іноді виправляють своїх інструкторів на основі тактики, яку вони використовували в бою. Ці знання потім включаються до навчання.

"Обидві сторони отримують уроки з цих навчань. Ключові уроки, отримані в Україні, безпосередньо впливають на планування Заходу, оскільки військові по всій Європі готуються до можливості майбутнього конфлікту з Росією. А союзники по НАТО діляться своїми навичками з Україною. Наприклад, Фінляндія надає Interflex досвід ведення лісових бойових дій, якого бракує Україні", — пише видання.

Бордман вважає, що досвід України у сфері безпілотників, був особливо цінним, особливо враховуючи зміни в операційному середовищі з часів Іраку та Афганістану.

"Ми зараз не перебуваємо у стані війни, тому ми не розвиваємо їх такими ж темпами, як українці", — говорить командир операції "Інтерфлекс", полковник Бордман.

Він сказав, що Україна дуже цінує військову доктрину НАТО та Заходу, а Захід також бачить величезну цінність в уроках цієї війни та українського досвіду. Він хоче отримати корисні поради з цієї війни, оскільки багато європейських союзників побоюються, що Росія може напасти в інших частинах континенту. Вони уважно стежать за Україною, щоб зрозуміти, яку тактику та зброю їм потрібно застосувати для такого конфлікту.

