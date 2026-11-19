Невеликі групи французьких військовослужбовців вже кілька місяців перебувають в Україні: вони займаються підготовкою українських солдатів та обслуговуванням техніки.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро спростував заяву ІПСО Кремля про те, що французькі солдати беруть участь у бойових діях на боці України проти Росії. Про це він заявив в ефірі радіостанції RTL.

"Це не що інше, як пропаганда, мета якої — залякати нас і змусити відступити", — сказав міністр.

Він наголосив, що Франція відкрито визнає присутність своїх військових в Україні й ніколи цього не приховувала.

Аналогічну заяву він повторив у своїх соціальних мережах.

"У Києві, в нашому посольстві, працюють дипломати та військові, які підтримують відносини з Україною і яких майже щоночі будять бомби Володимира Путіна. Ми підтримуємо присутність Франції в Україні. Тут нічого приховувати. Парламентарії, які їздять до Києва — ті, хто готовий здійснити таку поїздку (на відміну від пані Ле Пен), — чудово про це знають", — написав Барро.

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Раніше цього тижня RFI повідомила, що французькі військові перебувають в Україні щонайменше з літа 2026 року, при цьому виконавча влада нібито не поінформувала депутатів і сенаторів про існування цієї місії.

"Питання підготовки українських солдатів — а ми вже підготували кілька десятків тисяч осіб, зокрема в Польщі — неодноразово обговорювалися… Так, ми займаємося навчанням та технічним обслуговуванням. Ми навіть продаємо Україні військову техніку. Цілком природно, що ми також забезпечуємо її обслуговування", — заперечив глава МЗС Франції.

Нагадаємо, у Франції вийшов фільм "Юпітер" (Jupiter) режисера Олександра Сміа. У ньому йдеться про ядерну кризу та реакцію Парижа на цю кризу, що виникла через дії РФ на тлі війни, яку вона веде проти України.

Також повідомлялося, що іноземні інструктори, які ніколи не воювали, навчають бійців ЗСУ.