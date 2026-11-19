У вересні переговори щодо України зайшли в глухий кут, але тепер вони розблоковані, до розмов допустять Європу, а РФ могла позитивно сприйняти ідею гаранті безпеки за прикладом НАТО. Про концепцію гарантій за статтею 5 договору НАТО сказав Джаред Кушнер, але є плутанина з точним змістом заяви.

Увечері 19 листопада спецпредставник США Джаред Кушнер після саміту "коаліції охочих" у Берліні заявив, що Україна після завершення війни може отримати гарантії безпеки, схожі на статтю 5 Договору НАТО, і що РФ "не заперечують". Відповідні тези Кушнера опублікувало медіа The Guardian, уточнивши, що не ясно, чи справді у РФ думають таким чином. Тим часом під час зустрічі з медіа Кушнер, серед іншого, сказав, що НАТО, ймовірно, відіграватиме значну роль після завершення війни, і що гарантій безпеки точно долучиться Європа.

Переговори щодо України — заяви Кушнера в Берліні 19 листопада

Медіа навело пояснення Кушнера щодо 5 статті НАТО та гарантій безпеки Україні. Представник США зауважив, що у РФ "скептично" ставились до концепції гарантій безпеки за 5 статтею й що США начебто переконали Кремль у можливості такого варіанту.

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"Кушнер каже, що Росія "не заперечує" [comfortable] щодо гарантій безпеки для України, подібними до статті 5", — написало медіа.

У дописі The Guardian також є пряма мова Кушнера: американець заявив, що домовленості можливі, з ними згоден Трамп, але за умови, щоб це відповідало потребам США.

"Я знаю, що в Росії є багато скептицизму та недовіри щодо цієї концепції, але саме тому важливо відновити діалог між Європою та Росією. Я скажу, що з точки зору Америки, надання гарантій безпеки, подібних до статті п’ятої, – це справді дуже важлива справа. І я думаю, що президент Трамп готовий до цього. Ми повинні переконатися, що це є частиною ширшого пакета заходів безпеки", — сказав Кушнер.

Переговори щодо України — Guardian про Кушнера та про гарантії НАТО 19 листопада Фото: The Guardian

РосЗМІ навели іншу інтерпретацію заяви Кушнера щодо НАТО. Зокрема, росЗМІ "Интерфакс" написало, що представник США "ознайомив" РФ з концепцією про те, що Україна матиме гарантії безпеки схожі на статтю 5 НАТО. При цьому не уточнюється, що Кушнер отримав "згоду" Кремля.

Переговори щодо України — росЗМІ про тезу Кушнера щодо гарантій НАТО 19 листопада Фото: Скриншот

Журналіст медіа Politico написав, що "Кушнер підтверджує, що США запропонували НАТО / Статтю 5 для України, стверджує, що Росія з цим згодна". При цьому наводиться ще один фрагмент виступу спецпредставника Трампа, у якому ідеться про те, що росіянам "комфортно з цією концепцією".

Переговори щодо України — Politico про Кушнера та про гарантії НАТО 19 листопада Фото: Скриншот

Переговори щодо України — деталі зустрічі в Берліні 19 листопада

Під час зустрічі з медіа Кушнер висловив додаткові тези щодо гарантій безпеки Україні, які повинні запрацювати після завершення війни. З його слів, основну схему озвучив федеральний канцлер Фрідріх Мерц — це "прозорість, обопільна деескалація, є певні моменти європейської архітектури безпеки".

"НАТО буде важливим стовпом цієї нової архітектури. І ми сподіваємося, що НАТО стане сильнішою організацією, що НАТО буде захисником, захисницею миру, а не тим, хто провокує. Ми будемо ще говорити про гарантії. Ми повинні це фіналізувати. Трамп готовий робити те, що потрібно для [завершення війни]. Він сказав чітко: ви повинні робити все, що потрібно, у тісному узгодженні з нашими шановними європейськими партнерами", — заявив посадовець.

Кушнер не пояснив, яким чином завершити війну РФ проти України, щоб запрацювали будь-які гарантії безпеки, які може узгодити "коаліція охочих", США та Кремль.

Після засідання "коаліції охочих" першим взяв слово Фрідріх Мерц. Лідер Німеччини заявив про готовність Європи підтримувати Україну у 2027 році. Також він зауважив, що з РФ можуть знімати санкції, якщо будуть поступки у мирних переговорах.

Зазначимо, після переговорів щодо України 20-21 жовтня президент Володимир Зеленський висловився про можливі гарантії безпеки, схожі на статтю 5 Договору НАТО. Зі слів Зеленського, під час розмови зі спецпредставником США такі умови справді обговорювались. Тим часом медіа розповіли про три варіанти гарантій, які звучали на тодішніх переговорах. Окрім ідеї про гарантії за прикладом НАТО, говорили про участь Європи у наданні гарантій безпеки Україні.

Нагадуємо, 19 листопада паралельно з самітом "коаліції охочих" відбулась тристороння зустріч Трампа, Путіна та Сі у Шеньчжені: згодом з'явилась спільна декларація.