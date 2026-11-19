В сентябре переговоры по Украине зашли в тупик, но теперь они разблокированы, к переговорам допустят Европу, а РФ могла положительно воспринять идею гарантий безопасности по примеру НАТО. О концепции гарантий в соответствии со статьёй 5 договора НАТО говорил Джаред Кушнер, но существует путаница относительно точного содержания этого заявления.

Вечером 19 ноября специальный представитель США Джаред Кушнер после саммита "коалиции желающих" в Берлине заявил, что Украина после завершения войны может получить гарантии безопасности, аналогичные статье 5 Договора НАТО, и что в РФ "не возражают". Соответствующие высказывания Кушнера опубликовало издание The Guardian, уточнив, что неясно, действительно ли в РФ так считают. Между тем во время встречи с журналистами Кушнер, среди прочего, сказал, что НАТО, вероятно, будет играть значительную роль после окончания войны, и что к гарантиям безопасности точно присоединится Европа.

Переговоры по Украине — заявления Кушнера в Берлине 19 ноября

СМИ привели объяснения Кушнера относительно 5-й статьи НАТО и гарантий безопасности Украине. Представитель США отметил, что в РФ "скептически" относились к концепции гарантий безопасности в соответствии со 5-й статьей и что США якобы убедили Кремль в возможности такого варианта.

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"Кушнер заявляет, что Россия "не возражает" [comfortable] против предоставления Украине гарантий безопасности, аналогичных статье 5", — сообщило СМИ.

В статье The Guardian также приводятся прямые высказывания Кушнера: американец заявил, что договоренности возможны, Трамп с ними согласен, но при условии, что это будет отвечать интересам США.

"Я знаю, что в России существует много скептицизма и недоверия по поводу этой концепции, но именно поэтому важно возобновить диалог между Европой и Россией. Я скажу, что с точки зрения Америки предоставление гарантий безопасности, подобных пятой статье, — это действительно очень важное дело. И я думаю, что президент Трамп готов к этому. Мы должны убедиться, что это является частью более широкого пакета мер безопасности", — сказал Кушнер.

Переговоры по Украине — Guardian о Кушнере и о гарантиях НАТО 19 ноября Фото: The Guardian

РосСМИ привели иную интерпретацию заявления Кушнера по поводу НАТО. В частности, российское СМИ "Интерфакс" написало, что представитель США "ознакомил" РФ с концепцией, согласно которой Украина получит гарантии безопасности, аналогичные статье 5 НАТО. При этом не уточняется, получил ли Кушнер "согласие" Кремля.

Переговоры по Украине — росСМИ о тезисе Кушнера относительно гарантий НАТО 19 ноября Фото: Скриншот

Журналист медиа Politico написал, что "Кушнер подтверждает, что США предложили НАТО/Статью 5 для Украины, утверждает, что Россия с этим согласна". При этом приводится еще один фрагмент выступления спецпредставителя Трампа, в котором говорится, что россиянам "комфортно с этой концепцией".

Переговоры по Украине — Politico о Кушнере и о гарантиях НАТО 19 ноября Фото: Скриншот

Переговоры по Украине — подробности встречи в Берлине 19 ноября

Во время встречи с представителями СМИ Кушнер высказал дополнительные соображения относительно гарантий безопасности Украины, которые должны вступить в силу после окончания войны. По его словам, основную схему озвучил федеральный канцлер Фридрих Мерц — это "прозрачность, взаимная деэскалация, а также определенные аспекты европейской архитектуры безопасности".

"НАТО станет важной опорой этой новой архитектуры. И мы надеемся, что НАТО станет более сильной организацией, что НАТО будет защитником, защитницей мира, а не тем, кто провоцирует. Мы еще будем говорить о гарантиях. Мы должны это довести до конца. Трамп готов делать то, что нужно для [завершения войны]. Он четко сказал: вы должны делать все необходимое в тесном согласовании с нашими уважаемыми европейскими партнерами", — заявил чиновник.

Кушнер не пояснил, каким образом завершить войну РФ против Украины, чтобы вступили в силу какие-либо гарантии безопасности, которые могут быть согласованы "коалицией желающих", США и Кремлем.

После заседания "коалиции желающих" первым выступил Фридрих Мерц. Лидер Германии заявил о готовности Европы поддерживать Украину в 2027 году. Также он отметил, что санкции в отношении РФ могут быть сняты, если будут достигнуты уступки в ходе мирных переговоров.

Отметим, что после переговоров по Украине 20–21 октября президент Владимир Зеленский высказался о возможных гарантиях безопасности, аналогичных статье 5 Договора НАТО. По словам Зеленского, во время беседы со спецпредставителем США такие условия действительно обсуждались. Между тем СМИ сообщили о трех вариантах гарантий, которые обсуждались на тех переговорах. Помимо идеи о гарантиях по образцу НАТО, речь шла об участии Европы в предоставлении гарантий безопасности Украине.

Напоминаем, что 19 ноября параллельно с саммитом "коалиции желающих" состоялась трехсторонняя встреча Трампа, Путина и Си в Шэньчжэне: впоследствии была опубликована совместная декларация.