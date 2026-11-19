Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с европейскими лидерами выразил сомнения в целесообразности дальнейшей многомиллиардной военной помощи Украине. Звонок состоялся через несколько часов после встречи Трампа с Путиным в Шэньчжэне.

Об этом разговоре сообщило издание Politico. По данным журналистов, Трамп неожиданно позвонил на закрытую встречу европейских союзников Киева, которая проходила в Берлине в рамках работы "Коалиции желающих".

Президент США позвонил с борта самолета Air Force One. По информации Politico, Трамп резко высказался по поводу расходов европейских стран на поддержку Украины и поставил под сомнение необходимость дальнейшего финансирования военной помощи Киеву.

Издание ссылается на четырех европейских чиновников, осведомленных о ходе беседы. Трое из них рассказали, что американский президент скептически отнесся к дальнейшему предоставлению Украине миллиардов долларов через "Коалицию желающих".

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Один из чиновников отметил, что Трамп говорил о большом числе погибших в войне и значительных средствах, которые тратятся на её продолжение. По его словам, президент США призвал партнёров прекратить финансирование войны, подчеркнув возможность сэкономить деньги.

Трамп считает, что Путин готов к переговорам

В ходе телефонного разговора Трамп также заявил европейским лидерам, что Путин якобы серьезно настроен на мирные переговоры и готов к заключению соглашения по Украине. Эту позицию американского президента подтвердил один из собеседников Politico.

На момент публикации материала Белый дом официально не прокомментировал этот телефонный звонок.

Почему выступление Трампа вызвало беспокойство в Европе

Телефонный разговор состоялся на фоне встречи "Коалиции желающих" в Берлине. Европейские партнеры Украины обсуждали дальнейшую поддержку Киева, гарантии безопасности и участие Европы в переговорах о прекращении войны.

Ситуация осложняется тем, что перед этим Трамп провел переговоры с Путиным и Си Цзиньпином без участия Украины и европейских лидеров. В европейских столицах опасаются, что договоренности великих держав могут повлиять на будущее Украины без должного учета позиции Киева, пишет издание.

Фокус ранее сообщал, что специальный представитель Трампа Джаред Кушнер заявил о согласии РФ на предоставление Украине гарантий безопасности по типу статьи 5 НАТО.

Также мы сообщали, что после встречи "Коалиции желающих" Фридрих Мерц допустил возможность постепенной отмены части санкций против России — при условии прекращения огня и выполнения Москвой определенных требований.