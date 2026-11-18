По оценкам западных спецслужб, Путин намерен вести войну в Украине как минимум до конца зимы. Российский диктатор надеется, что армия РФ сможет продвинуться дальше на востоке Украины или что массированные атаки по всей территории Украины сломят сопротивление украинцев.

Западные спецслужбы полагают, что президент РФ Владимир Путин намерен и в дальнейшем продолжать боевые действия, по крайней мере, против Украины до конца зимы. Несмотря на запланированную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Китае, он не готов к серьёзным переговорам о прекращении войны, пишет The New York Times со ссылкой на чиновников, ознакомленных с отчётами спецслужб.

Путин хочет воевать как минимум до конца зимы

Собеседники издания отметили, что последние оценки западных спецслужб указывают на желание Путина вести войну в Украине как минимум до конца зимы. Российский диктатор надеется, что его армия сможет продвинуться дальше на востоке Украины или что смертоносные удары дронами и ракетами по Киеву сломят украинское сопротивление.

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Как отмечают собеседники NYT, давление на Путина усиливается, поскольку Россия продолжает нести значительные потери, сталкивается с трудностями при мобилизации и испытывает нестабильность в экономике. Источники также добавляют, что война позволяет Путину подавлять критику внутри России.

Мнения собеседников NYT совпадают с недавними комментариями европейских дипломатов и лидеров, которые сомневаются, что полномасштабная война, продолжающаяся уже почти пять лет, закончится в ближайшее время.

"Мы считаем, что Россия находится в крайне затруднительном положении", — сказал в интервью посол Франции в Вашингтоне Орельен Лешевалье, имея в виду экономическое положение страны в условиях войны и его влияние на легитимность Путина. Он добавил, что "Путину нужна война в Украине, чтобы укрепить собственное лидерство и собственную линию нарратива".

Дипломат отметил, что Путин выступил против идеи даже частичного прекращения огня. Эта позиция, по его словам, "откровенно противоречит тому, чего президент Трамп требовал с самого начала, а именно — прекращения боевых действий".

Почему Путин не хочет мира: объяснения западных спецслужб

Разведывательные службы стран-союзниц по-разному объясняют, почему Путин не хочет договариваться о мире. Одна из служб считает, что благодаря войне Путин обретает чувство цели, а для того, чтобы удержать власть, ему нужно объявить о победе. Именно поэтому Путин хочет заставить Украину страдать этой зимой от массированных атак.

Один из чиновников высказал предположение, что Путин мог бы согласиться на сделку только на выгодных для себя условиях. По оценке как минимум одной разведывательной службы, Кремль потребовал бы отдать России весь Донбасс и пообещать, что Украина никогда не вступит в НАТО.

Собеседники NYT отметили, что президент Украины Владимир Зеленский и другие высокопоставленные чиновники в Киеве, скорее всего, отклонят такие требования, поэтому подобное соглашение нереально. Некоторые европейские чиновники также подозревают, что Москва тянет время и надеется на раскол в поддержке Украины после выборов в Европе в 2027 году.

Напомним, Фокус писал, что в Китае встретились Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Российские СМИ сообщают, что на переговорах должен подниматься вопрос о войне в Украине, хотя ранее такие предположения опровергались. Владимир Путин, в свою очередь, изложил лидеру Китая свое видение ситуации на фронте.

Кроме того, мы писали, что за два неполных года президентства Трампа США сделали Путину как минимум десять подарков в ходе войны РФ против Украины.