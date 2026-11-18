Оцінки західних розвідок вказують, що Путін хоче воювати в Україні принаймні до кінця зими. Російський диктатор сподівається, що армія РФ зможе більше просунутися на сході України або що масовані атаки по Україні зламають український спротив.

Західні розвідки вважають, що президент РФ Володимир Путін прагне й надалі продовжувати бойові дії щонайменше проти України до кінця зими. Попри заплановану зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Китаї він не готовий до серйозних переговорів про закінчення війни, пише The New York Times із посиланням на посадовців, ознайомлених зі звітами розвідок.

Путін хоче воювати щонайменше до кінця зими

Співрозмовники видання зазначили, що останні оцінки західних розвідок вказують на бажання Путіна воювати в Україні принаймні до кінця зими. Російський диктатор сподівається, що його армія зможе більше просунутися на сході України або що смертельні удари дронами й ракетами по Києву зламають український спротив.

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Як зазначають співрозмовники NYT, на Путіна тиснуть дедалі більше, оскільки Росія продовжує зазнавати значних втрат, стикається з труднощами у мобілізації та має нестабільну економіку. Джерела також додають, що війна дозволяє Путіну придушувати критику всередині Росії.

Оцінки співрозмовників NYT збігаються з нещодавніми коментарями європейських дипломатів та лідерів, які сумніваються, що повномасштабна війна, яка триває вже майже п'ять років, закінчиться найближчим часом.

"Ми вважаємо, що Росія перебуває у вкрай скрутному становищі", – сказав у інтерв'ю посол Франції у Вашингтоні Орельєн Лешевальє, маючи на увазі економічний стан країни в умовах війни та його вплив на легітимність Путіна. Він додав, що "Путіну потрібна війна в Україні, щоб підкріпити власне лідерство та власну наративну лінію".

Дипломат зазначив, що Путін виступив проти ідеї навіть часткового припинення вогню. Ця позиція, за його словами, "відверто суперечить тому, чого президент Трамп вимагав з самого початку, а саме – припинення бойових дій".

Чому Путін не хоче миру: пояснення західних розвідок

Розвідки країн-союзниць по-різному пояснюють, чому Путін не хоче домовлятися про мир. Одна зі служб вважає, що завдяки війні Путін має відчуття мети, а, щоб зберегти владу, йому потрібно оголосити про перемогу. Саме тому Путін хоче змусити Україну страждати цієї зими від масованих атак.

Один із посадовців припустив, що Путін міг би погодитися на угоду лише на вигідних для себе умовах. За оцінкою щонайменше однієї розвідки, Кремль вимагав би віддати Росії весь Донбас і пообіцяти, що Україна ніколи не вступить до НАТО.

Співрозмовники NYT зазначили, що президент України Володимир Зеленський та інші високопосадовці в Києві з великою імовірністю відхилять такі вимоги, тому така угода нереальна. Деякі європейські посадовці також підозрюють, що Москва тягне час і сподівається на розкол у підтримці України після виборів у Європі у 2027 році.

Нагадаємо, Фокус писав, що у Китаї зустрілися Володимир Путін, Дональд Трамп і Сі Цзіньпін. Російські ЗМІ повідомляють, що на переговорах має підійматись питання стосовно війни в Україні, хоча раніше такі тези були заперечними. Володимир Путін, своєю чергою, розповів лідеру Китаю своє бачення на фронті.

Також ми писали, що за два неповних роки президентства Трампа США зробили щонайменше десять подарунків Путіну у війні РФ проти України.