Серед подарунків, які США зробити Путіну у війні проти України — припинення військової та іншої допомоги Україні, призупинили передачу розвідданих, обмеження швидкості роботи Starlink та інші.

За два неповних роки президентства Трампа США зробили щонайменше десять подарунків Путіну у війні РФ проти України. Десятим із подарунків стало чергове обмеження роботи Starshield, пише Bloomberg.

Перший подарунок

У матеріалі видання повідомляється, що першим і найбільшим подарунком Трампа для Путіна стало припинення військової та іншої допомоги Україні. Під час президенства Байдена США виділили Україні 119 мільярдів доларів, і з моменту повернення Трампа до Білого дому в січні 2025 року ця сума не змінилася. Зараз Вашингтон залишив тільки обмін розвідданими та надав можливість Європі купувати свою зброю для України. Втім навіть за цей результат Україна та Європа вели тривалу тривалої боротьбу.

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Другий подарунок

Далі, як вказує автор матеріалу та колумніст Марк Чемпіон, Трамп та його міністр оборони виключили будь-яку можливість вступу України до НАТО. На думку Чемпіона, це дало Путіну ту поступку, якої він вимагав на початку війни, і сталося це ще до старту будь-яких переговорів.

Третій, четвертий та п'ятий подарунки

У березні 2025 року США зробили третій великий подарунок Путіну. Тоді Сполучені Штати припинили передачу Києву розвідданих, що змусило Сили оборони відійти з Курщини. На тлі цього Трамп підігрував російській пропаганді про "нелегітимність" Зеленського, і водночас американський президент вивів Путіна з ізоляції, провівши зустріч на Алясці, що стало четвертим подарунком для Кремля, йдеться у матеріалі.

Напад на Іран у Чемпіон назвав пʼятим кроком США. Мети нашкодити Україні тут не було, але вигоди для Москви через зростання цін на паливо були значними.

Шостий, сьомий та восьмий подарунки

Невдовзі США зробили шостий та сьомий подарунки, якими автор називає перше обмеження швидкості роботи Starlink. Через це для Києва ускладнилося перехоплення реактивних дронів РФ. Зупинка попередження про російські балістичні атаки та, відповідно, збільшення ризиків для цивільних – восьмий крок назустріч Путіну.

Дев'ятий подарунок

Перед проведенням тристоронніх переговорів США погодилися піти на поступки РФ, зробивши предметом зустрічі нову структуру безпеки для Європи, що стало девʼятим подарунком Путіну. Чемпіон цитує російського воєнблогера, який зазначає, що ця дискусія дозволить РФ продовжити війну щонайменше до весни, коли предметом обговорення стануть ще складніші поступки від України.

Як наголошує автор, подарунки Трампа Путіну продовжаться, зокрема під час їхньої тристоронньої зустрічі, до якої доєднається лідер Китаю, оскільки Путін прагне визнання Росії як наддержави. Натомість Путін попри всі ці подарунки не зробив жодної поступки щодо мирної угоди.

"Лінія Білого дому полягає в тому, що для успішного посередництва потрібне примирення. Але якщо це стратегія, то вона неймовірно наївна і вже неодноразово зазнала жахливих невдач. Якщо ця невдача стане повною, це стане найвищим подарунком для Путіна: перемогою в Україні, якої він інакше не зміг би досягти", – наголошує колумніст.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що Путін наразі дещо "здає позиції" в питанні України, хоча міг би діяти значно жорсткіше.

Також Фокус писав, що Трамп готується сісти за один стіл із Путіним і Сі Цзіньпіном, але вже заявив, що Україну вони обговорювати не будуть. У Вашингтоні пояснили, що переговори щодо України відбуваються в окремому форматі, до якого Китай фактично не залучений.