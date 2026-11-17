Среди "подарков", которые США сделали Путину в ходе войны против Украины, — прекращение военной и иной помощи Украине, приостановка передачи разведданных, ограничение скорости работы Starlink и прочее.

За два неполных года президентства Трампа США преподнесли Путину как минимум десять "подарков" в ходе войны РФ против Украины. Десятым из этих "подарков" стало очередное ограничение работы Starshield, пишет Bloomberg.

Первый подарок

В материале издания сообщается, что первым и самым крупным подарком Трампа Путину стало прекращение военной и иной помощи Украине. Во время президентства Байдена США выделили Украине 119 миллиардов долларов, и с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года эта сумма не изменилась. Сейчас Вашингтон оставил только обмен разведданными и предоставил Европе возможность закупать своё оружие для Украины. Впрочем, даже за этот результат Украина и Европа вели длительную борьбу.

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Второй подарок

Далее, как отмечает автор материала и обозреватель Марк Чемпион, Трамп и его министр обороны исключили любую возможность вступления Украины в НАТО. По мнению Чемпиона, это дало Путину ту уступку, которую он требовал в начале войны, и произошло это ещё до начала каких-либо переговоров.

Третий, четвёртый и пятый подарки

В марте 2025 года США сделали Путину третий крупный подарок. Тогда Соединённые Штаты прекратили передачу Киеву разведданных, что вынудило Силы обороны отступить из Курщины. На фоне этого Трамп подыгрывал российской пропаганде о "нелегитимности" Зеленского, и в то же время американский президент вывел Путина из изоляции, проведя встречу на Аляске, что стало четвертым подарком для Кремля, говорится в материале.

Нападение на Иран в "Чемпионе" назвали пятым шагом США. Цели навредить Украине здесь не было, но выгода для Москвы за счет роста цен на топливо была значительной.

Шестой, седьмой и восьмой подарки

Вскоре США преподнесли шестой и седьмой "подарки", которыми автор называет первое ограничение скорости работы Starlink. Из-за этого Киеву стало сложнее перехватывать реактивные дроны РФ. Прекращение предупреждений о российских баллистических атаках и, соответственно, увеличение рисков для гражданского населения — восьмой шаг навстречу Путину.

Девятый подарок

Перед началом трехсторонних переговоров США согласились пойти на уступки РФ, сделав темой встречи новую структуру безопасности для Европы, что стало девятым подарком Путину. "Чемпион" цитирует российского военного блогера, который отмечает, что эта дискуссия позволит РФ продолжить войну как минимум до весны, когда предметом обсуждения станут ещё более сложные уступки со стороны Украины.

Как отмечает автор, подарки Трампа Путину будут продолжаться, в частности, во время их трехсторонней встречи, к которой присоединится лидер Китая, поскольку Путин стремится к признанию России в качестве сверхдержавы. В свою очередь, Путин, несмотря на все эти подарки, не пошел ни на одну уступку в отношении мирного соглашения.

"Позиция Белого дома заключается в том, что для успешного посредничества необходимо примирение. Но если это стратегия, то она невероятно наивна и уже неоднократно терпела ужасные неудачи. Если эта неудача станет полной, это станет лучшим подарком для Путина: победой в Украине, которой он иначе не смог бы достичь", – отмечает обозреватель.

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что Путин в настоящее время несколько "сдаёт позиции" в вопросе Украины, хотя мог бы действовать гораздо жестче.

Кроме того, Фокус писал, что Трамп готовится сесть за один стол с Путиным и Си Цзиньпином, но уже заявил, что вопрос об Украине они обсуждать не будут. В Вашингтоне пояснили, что переговоры по Украине проходят в отдельном формате, к которому Китай фактически не привлечен.