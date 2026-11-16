"Мог бы действовать гораздо жестче": Трамп заявил, что Путин "немного отступает" в вопросе Украины

Дональд Трамп заявил, что Путин в настоящее время несколько "сдаёт позиции" в вопросе Украины, хотя мог бы действовать гораздо жестче.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин в настоящее время несколько "сдаёт позиции" в вопросе Украины, хотя мог бы действовать гораздо жестче. Об этом американский президент заявил во время общения с журналистами, сообщает британский телеканал Sky News.

Говоря о Путине, глава Белого дома отмечает, что диктатор РФ "несколько сдаёт позиции" в отношении Украины.

"Путин несколько отступает в вопросе Украины. Он мог бы действовать гораздо жестче. Откровенно говоря, он отступает", — заявил Трамп представителям прессы в Вашингтоне (округ Колумбия).

Кроме того, в ходе выступления перед журналистами президент США подтвердил, что, в частности, на предстоящем саммите АТЭС в Китае обсудит вопросы, касающиеся Украины, с диктатором РФ Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

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"Мы поговорим о моей любимой теме — Украине. Украина "теряет" Украину, Россия теряет 25 тысяч солдат в месяц. Поэтому мы будем обсуждать и это", — сказал Трамп.

Как сообщает агентство Associated Press, американский президент дал понять, что обсудит войну с лидерами, несмотря на то, что в пятницу, 13 ноября, представители его администрации заявили журналистам, что Трамп обсудит с китайскими и российскими коллегами вопросы ядерного разоружения и войны в Иране, но не будет поднимать тему войны России с Украиной.

Напомним, что Фокус сообщал, что президент США Дональд Трамп, диктатор РФ Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин могут провести трехстороннюю встречу в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Кроме того, мы сообщали, что внешняя разведка Израиля, известная как "Моссад", заявила об угрозе жизни президента США Дональда Трампа и ряда высокопоставленных должностных лиц США. По данным разведчиков, Иран готовит операцию по физической ликвидации главы США.