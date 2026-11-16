"Міг би діяти набагато жорсткіше": Трамп заявив, що Путін "трохи відступає" у питанні Українии

Дональд Трамп заявив, що Путін наразі дещо "здає позиції" в питанні України, хоча міг би діяти значно жорсткіше.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін наразі дещо "здає позиції" в питанні України, хоча міг би діяти значно жорсткіше. Про це американський президент заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє британський телеканал Sky News.

Під час розмови про Путіна, глава Білого дому зазначає, що диктатор РФ "трохи поступається позиціями" щодо України".

"Путін дещо відступає щодо України. Він міг би діяти набагато жорсткіше. Відверто кажучи, він відступає", — сказав Трамп представникам преси у Вашингтоні (округ Колумбія).

Крім цього, на виступі перед журналістами президент США підтвердив, що, серед іншого, на майбутньому саміті АТЕС у Китаї обговорить питання щодо України з диктатором РФ Путіним та головою КНР Сі Цзіньпіном.

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"Ми поговоримо про мою улюблену тему — Україну. Україна "втрачає" Україну, Росія втрачає 25 тисяч солдатів на місяць. Тож ми будемо обговорювати й це", — сказав Трамп.

Як пише агентство Associated Press, американський президент дав зрозуміти, що обговорить війну з лідерами, попри те, що в п’ятницю, 13 листопада, представники його адміністрації заявили журналістам, що Трамп обговорить із китайськими та російськими колегами питання ядерного роззброєння та війни в Ірані, але не підійматиме тему війни Росії з Україною.

Нагадаємо, Фокус писав, що Президент США Дональд Трамп, диктатор РФ Володимир Путін і голова Китаю Сі Цзіньпін можуть провести тристоронню зустріч на полях саміту АТЕС у Шеньчжені.

Також ми писали, що зовнішня розвідка Ізраїлю, відома як Моссад, повідомила про загрозу життю президента США Дональду Трампа та низці високопосадовців США. За даними розвідників, Іран готує операцію з фізичної ліквідації очільника США.