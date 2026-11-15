Іран планує вбивство президента Трампа та високопосадовців США: Моссад розкрив деталі

Зовнішня розвідка Ізраїлю, відома як Моссад, повідомила про загрозу життю президента США Дональду Трампа та низці високопосадовців США. За даними розвідників, Іран готує операцію з фізичної ліквідації очільника США.

Ізраїльські спецслужби виявили, що Тегеран планує план ліквідації глави США та топчиновників країни за допомогою дронів. Про це пише ізраїльське видання Israel Hayom.

"За словами високопосадовців, Ізраїль підтвердив розвіддані на прохання американців, після того як американські розвідувальні служби звернулися до Моссаду з проханням перевірити інформацію. Директор Моссаду Роман Гофман наразі перебуває у США, де зустрічався, зокрема, з директором ЦРУ Джоном Реткліффом. Гофман часто відвідував США з моменту вступу на посаду, підтримуючи тісні зв'язки та координацію з американськими колегами", — вказано в тексті.

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ЗМІ додає, що один високопоставлений чиновник повідомив, що американці "вже знали про іранські загрози життю високопосадовців адміністрації". Особливо після вбивства верховного лідера Ірану Алі Хаменеї на початку спільного ізраїльсько-американської операцїі проти Тегерану.

"У відповідь на погрози посадовці США, які перебувають в зоні ризику, різко обмежили свої публічні виступи на відкритих заходах, а деяких тимчасово перевели з домівок до охоронюваних приміщень", — пишуть ЗМІ.

Наразі відомо, що під особливий режим охорони було взято міністра фінансів Скотта Бессента, держсекретаря Марко Рубіо та військового міністра Піта Гегсета. Щодо Трампа, то Секретна служба США теж вжила заходів — посилила ступінь захисту глави держави та скоротила кількість публічних появ глави держави.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Бессент переїхав жити на військову базу через погрози Ірану. Посадовець, який очолив кампанію економічного тиску на Іран, покинув свій дім через погрози у свій бік.

Згодом стало відомо, що Трамп може взятися за іншу країну після Ірану. Він заявив, що хотів би розв'язати питання Куби до завершення президентського терміну.