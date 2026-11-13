Після війни з Іраном Трамп може взятися за іншу країну: що заявив президент США

Дональд Трамп заявив, що хотів би розв'язати питання Куби до завершення президентського терміну. Він не виключив коротку військову кампанію проти острова.

За словами лідера США, Вашингтон має намір зайнятися ситуацією на острові, а державний секретар Марко Рубіо може відіграти в цьому процесі важливу роль. Про це Трамп сказав в інтерв'ю консервативному радіоведучому Г'ю Г'юїтту, пише британське видання The Independent.

"Я хочу розібратися з Кубою до того, як піду, так", — сказав американський президент, відповідаючи на запитання про можливість застосування військової сили для звільнення острова.

Трамп назвав Кубу державою, яка зазнала невдачі, та заявив, що уважно стежить за ситуацією там. Він також згадав про підтримку, яку, за його словами, отримав від кубинських американців у Флориді під час виборів.

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Під час інтерв'ю ведучий уточнив, чи готовий президент США санкціонувати обмежену військову операцію проти Куби, яка могла б тривати приблизно тиждень. У відповідь Трамп заявив, що готовий розглянути такий варіант.

"Я б розглянув це, безумовно", — відповів американський президент.

Водночас Трамп не оголосив про ухвалення рішення щодо військового втручання та не назвав конкретних термінів чи параметрів можливої операції. Він також звернув увагу на Марко Рубіо, батьки якого емігрували з Куби. За словами Трампа, держсекретар був би зацікавлений у тому, щоб зайнятися ситуацією на острові.

Американський президент пояснив свою зацікавленість бажанням допомогти кубинцям, які свого часу залишили батьківщину та переїхали до США.

Чому Куба знову опинилася в центрі уваги Вашингтона

Відносини США та Куби залишаються напруженими з часів революції 1959 року, після якої до влади на острові прийшов комуністичний уряд. За президентства Трампа Вашингтон посилив економічний тиск на Гавану. Зокрема, у січні 2026 року американський президент підписав указ, який передбачає можливість запровадження мит проти країн, що постачають нафту Кубі.

Це стало додатковим ударом для кубинської економіки, яка залежить від імпорту енергоресурсів. Обмеження постачання пального спричинили перебої з електроенергією та поглибили економічну кризу на острові.

Трамп неодноразово публічно говорив про можливість зміни політичної ситуації на Кубі. У березні він заявляв, що Сполучені Штати можуть "взяти" острів у певній формі.

Раніше Фокус писав, що Дональд Трамп пожартував про можливе десантування Марко Рубіо на Кубу з парашутом. Американський президент заявив, що держсекретар міг би швидко "розв'язати проблему" на острові після завершення війни з Іраном.

Також Фокус повідомляв, що американські військові вивчають можливість підготовки підрозділів забезпечення для потенційних операцій у зоні відповідальності Південного командування США. Серед варіантів розглядали сценарії, пов'язані з Кубою.