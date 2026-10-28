Рубіо стане супергероєм: Трамп придумав, як "вирішити проблему" щодо Куби за дві хвилини

Президент США Дональд Трамп вигадав незвичний спосіб "розв’язати проблему" Куби — скинути держсекретаря Марко Рубіо на острів із парашутом, щоб той владнав усе за дві хвилини. Втім, за жартом, який розсмішив прихильників Трампа, стоїть серйозніший контекст: Вашингтон дедалі жорсткіше висловлюється щодо Гавани та не виключає радикальних кроків щодо острова.

Президент США Дональд Трамп пожартував, що американського держсекретаря Марко Рубіо можна десантувати на Кубу з парашутом, аби він швидко владнав ситуацію на острові. Ця заява пролунала на тлі посилення риторики Вашингтона щодо Гавани та попередніх висловлювань американської адміністрації про можливі подальші дії проти Куби.

Цю заяву Трамп зробив 27 жовтня під час виступу перед прихильниками Республіканської партії в місті Лаббок, штат Техас. Повний текст його промови опублікувало видання Roll Call.

Отож, в якийсь момент під час виступу Дональд Трамп запросив на сцену держсекретаря Марко Рубіо, після чого заговорив про можливість його відправлення на Кубу.

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"Можливо, коли ми покінчимо з Іраном, на зворотному шляху висадимо Марко на Кубі. Відправимо його туди на парашуті. Висадимо просто посеред Куби, і він за дві хвилини розв’яже цю проблему", — заявив Трамп.

Американський президент також стверджував, що Куба нібито рухається в напрямку, вигідному Вашингтону.

"Куба рухається в нашому напрямку, як і все інше, тому що нашу країну знову поважають", — сказав він.

Водночас Трамп не пояснив, що саме мав на увазі під такими словами. Його заяву про десантування Рубіо він подав у жартівливій формі, а про ухвалення рішення щодо реальної військової операції на Кубі під час цього виступу не повідомляв.

Чому Трамп знову заговорив про Кубу

Заява американського президента пролунала на тлі посилення тиску США на владу Куби. Вашингтон останнім часом неодноразово допускав можливість суттєвих змін у відносинах із Гаваною, а Трамп публічно говорив про необхідність визначити подальший курс щодо острова після завершення операції проти Ірану.

Зокрема, 23 жовтня під час виступу у Флориді президент США заявив, що Вашингтон займеться Кубою після Ірану. Тоді він також згадав про можливість відправлення американських військових кораблів до кубинського узбережжя та залучення Рубіо до завершення переговорів.

Своєю чергою, 26 жовтня Марко Рубіо заявив, що Кубі потрібні "дуже радикальні зміни". Він також закликав тих, хто прагне змін на острові, скористатися ситуацією та налагодити конфіденційну співпрацю з Центральним розвідувальним управлінням США (ЦРУ).

Чи готують США військову операцію

Зазначимо, що у вересні CBS News повідомило, що армія США оцінює можливість залучення додаткових підрозділів для Південного командування, до зони відповідальності якого належать Центральна й Південна Америка та Карибський басейн.

За даними телеканалу, внутрішній документ американської армії передбачав оцінювання доступності військової поліції, медичних, інженерних і логістичних підрозділів. Кілька американських посадовців повідомили CBS News, що ця робота пов’язана з плануванням можливих дій щодо Куби. Водночас сам документ не згадував острів безпосередньо і не містив наказів про перекидання військ. Він також не визначав місце можливої операції чи її характер.

Раніше, у липні, CBS News повідомляло, що американські військові планувальники розглядали різні сценарії можливих дій проти Куби, зокрема повітряний десант за участю тисяч військових. Тоді співрозмовники телеканалу також підкреслювали, що розгляд таких сценаріїв не означає затвердження операції.Таким чином, жарт Трампа про десантування Рубіо став черговою публічною заявою на тлі загострення риторики Вашингтона щодо Куби. Водночас конкретних рішень про відправлення держсекретаря на острів або початок військової операції під час виступу в Техасі не оголошували.

Нагадаємо, Куба звинуватила США в погрозах санкціями та візовими обмеженнями країнам, які напередодні голосування в ООН готові були підтримати резолюцію про скасування американського торговельного ембарго проти острова.

Також Фокус писав, що Куба почала роздавати зброю цивільним через можливе вторгнення США.