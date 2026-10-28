Рубио станет супергероем: Трамп придумал, как "решить проблему" с Кубой за две минуты

Президент США Дональд Трамп придумал необычный способ "решить проблему" Кубы — сбросить госсекретаря Марко Рубио на остров с парашютом, чтобы тот уладил всё за две минуты. Впрочем, за шуткой, которая рассмешила сторонников Трампа, скрывается более серьёзный контекст: Вашингтон всё более жёстко высказывается в адрес Гаваны и не исключает радикальных мер в отношении острова.

Президент США Дональд Трамп пошутил, что американского госсекретаря Марко Рубио можно десантировать на Кубу с парашютом, чтобы он быстро уладил ситуацию на острове. Это заявление прозвучало на фоне ужесточения риторики Вашингтона в отношении Гаваны и предыдущих высказываний американской администрации о возможных дальнейших действиях против Кубы.

Это заявление Трамп сделал 27 октября во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в городе Лаббок, штат Техас. Полный текст его речи опубликовало издание Roll Call.

Итак, в какой-то момент во время выступления Дональд Трамп пригласил на сцену госсекретаря Марко Рубио, после чего заговорил о возможности его отправки на Кубу.

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"Возможно, когда мы разберемся с Ираном, на обратном пути высадим Марко на Кубе. Отправим его туда на парашюте. Высадим прямо посреди Кубы, и он за две минуты решит эту проблему", — заявил Трамп.

Американский президент также утверждал, что Куба якобы движется в направлении, выгодном Вашингтону.

"Куба движется в нашем направлении, как и всё остальное, потому что нашу страну снова уважают", — сказал он.

В то же время Трамп не пояснил, что именно он имел в виду под этими словами. Свое заявление о высадке Рубио он сделал в шуточной форме, а о принятии решения о реальной военной операции на Кубе во время этого выступления не сообщал.

Почему Трамп вновь заговорил о Кубе

Заявление американского президента прозвучало на фоне усиления давления США на власти Кубы. Вашингтон в последнее время неоднократно допускал возможность существенных изменений в отношениях с Гаваной, а Трамп публично говорил о необходимости определить дальнейший курс в отношении острова после завершения операции против Ирана.

В частности, 23 октября во время выступления во Флориде президент США заявил, что Вашингтон займется Кубой после Ирана. Тогда он также упомянул о возможности отправки американских военных кораблей к кубинскому побережью и привлечения Рубио к завершению переговоров.

В свою очередь, 26 октября Марко Рубио заявил, что Кубе нужны "очень радикальные изменения". Он также призвал тех, кто стремится к переменам на острове, воспользоваться ситуацией и наладить конфиденциальное сотрудничество с Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ).

Готовят ли США военную операцию

Отметим, что в сентябре CBS News сообщило, что армия США рассматривает возможность привлечения дополнительных подразделений для Южного командования, в зону ответственности которого входят Центральная и Южная Америка, а также Карибский бассейн.

По данным телеканала, внутренний документ американской армии предусматривал оценку готовности военной полиции, медицинских, инженерных и логистических подразделений. Несколько американских чиновников сообщили CBS News, что эта работа связана с планированием возможных действий в отношении Кубы. В то же время сам документ не упоминал остров напрямую и не содержал приказов о переброске войск. Он также не определял место возможной операции или её характер.

Ранее, в июле, CBS News сообщало, что американские военные стратеги рассматривали различные сценарии возможных действий против Кубы, в частности воздушный десант с участием тысяч военнослужащих. Тогда собеседники телеканала также подчеркивали, что рассмотрение таких сценариев не означает утверждение операции. Таким образом, шутка Трампа о десантировании Рубио стала очередным публичным заявлением на фоне обострения риторики Вашингтона в отношении Кубы. В то же время конкретных решений об отправке госсекретаря на остров или начале военной операции во время выступления в Техасе не объявляли.

Напомним, Куба обвинила США в угрозах санкциями и визовыми ограничениями в адрес стран, которые накануне голосования в ООН были готовы поддержать резолюцию об отмене американского торгового эмбарго против острова.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что Куба начала раздавать оружие гражданским лицам из-за возможного вторжения США.