Куба обвинила США в угрозах в адрес стран-членов ООН: что произошло перед важным голосованием

Накануне голосования в ООН по вопросу отмены эмбарго против Кубы Гавана обвинила США в угрозах ввести визовые ограничения и санкции в отношении стран, готовых поддержать резолюцию.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес обвинил США в оказании давления на страны-члены ООН накануне голосования по резолюции с призывом отменить американское торговое эмбарго против острова. Об этом Родригес заявил 21 октября во время пресс-конференции в Гаване. Его слова цитирует агентство Reuters в материале, опубликованном в тот же день.

По словам Бруно Родригеса, американские чиновники пытались изменить позицию государств, которые планировали поддержать резолюцию с призывом прекратить эмбарго против Кубы. Родригес утверждает, что речь шла о возможных торговых и экономических санкциях, отказе в выдаче американских виз правительственным чиновникам и членам их семей, а также о прекращении программ сотрудничества. По его словам, Вашингтон также якобы угрожал поддерживать оппозиционные силы на предстоящих выборах в отдельных странах.

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"Государственный департамент США оказывает беспрецедентное давление — порой лично и открыто, в том числе с участием самого государственного секретаря, — чтобы заставить государства-члены ООН изменить свои голоса", — заявил кубинский министр.

Родригес утверждает, что американские чиновники пытаются убедить другие государства не поддерживать резолюцию, призывающую прекратить экономическую блокаду Кубы. По его словам, давление на страны усилилось накануне ежегодного голосования в Генеральной Ассамблее ООН.

В то же время на момент публикации Государственный департамент США не ответил на запрос Reuters относительно обвинений кубинской стороны.

Когда состоится голосование в ООН

Голосование по резолюции об отмене американского эмбарго в отношении Кубы ожидается 27–28 октября 2026 года в Генеральной Ассамблее ООН.

Документ не имеет обязательной юридической силы, однако ежегодно с 1992 года Генеральная Ассамблея подавляющим большинством голосов поддерживала призывы к отмене ограничений. В 2025 году резолюцию поддержали 165 государств, семь проголосовали против, ещё 12 воздержались.

Даже если в этом году резолюция вновь получит широкую поддержку, это само по себе не отменит американское эмбарго. Для его полной отмены необходимы решения Конгресса США, поэтому даже поддержка резолюции Генеральной Ассамблеей ООН не будет означать автоматического прекращения санкций.

Что заявляют в США

Посол США при ООН Майк Волц призвал государства не поддерживать резолюцию в пользу Кубы. Он утверждает, что кубинские власти используют этот документ для оправдания своей внутренней политики и сложного положения населения.

"Она приводит одно оправдание за другим, чтобы оправдать свои притеснения и нищету кубинского народа", — заявил Волц, комментируя позицию Гаваны по поводу эмбарго.

Американская сторона настаивает на том, что ответственность за экономические проблемы Кубы лежит, прежде всего, на её руководстве. Гавана, со своей стороны, связывает усугубление кризиса с многолетним эмбарго и ужесточением американских ограничений.

По информации Reuters, Вашингтон также активизировал дипломатическую кампанию в преддверии голосования. Американские представители призывают другие страны пересмотреть свою позицию по резолюции, в частности, ссылаясь на обвинения Украины в участии кубинских граждан в войне России против Украины.

Таким образом, накануне голосования стороны публично обмениваются обвинениями: Гавана заявляет о давлении на членов ООН, тогда как Вашингтон настаивает на необходимости противодействовать политике кубинских властей.

Почему США ввели эмбарго против Кубы

Американские торговые ограничения в отношении Кубы действуют уже более шести десятилетий. Их начали вводить в начале 1960-х годов после Кубинской революции и обострения отношений между Вашингтоном и коммунистическим правительством Фиделя Кастро.

При администрации президента Дональда Трампа давление на Кубу усилилось. С начала 2026 года Вашингтон вводил дополнительные ограничения в отношении кубинских чиновников и государственных структур, а также меры, направленные на поставки топлива на остров. Это происходит на фоне экономических проблем Кубы, дефицита необходимых товаров и длительных отключений электроэнергии.

Таким образом, предстоящее голосование в ООН стало очередным этапом дипломатического противостояния между США и Кубой. Его результат будет иметь политическое значение, но не приведет к автоматической отмене эмбарго.

Напомним, не так давно власти Кубы начали выдавать оружие части гражданского населения и призвали граждан готовиться к возможной иностранной интервенции на фоне обострения отношений с США. Опасения военного вмешательства усилились из-за американских санкций, экономического кризиса на острове и неопределенности в отношении дальнейших шагов Вашингтона.

Кроме того, "Фокус" писал, что американские спецслужбы и военные структуры выражали обеспокоенность возможным использованием Кубой ударных беспилотников российского и иранского производства. Из-за географической близости острова к США потенциальная угроза касалась американской территории и военных объектов. Дополнительным поводом для беспокойства стало сотрудничество Гаваны с Москвой и Тегераном в военной сфере.