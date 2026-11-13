После войны с Ираном Трамп может взяться за другую страну: что заявил президент США

Дональд Трамп заявил, что хотел бы решить вопрос с Кубой до окончания президентского срока. Он не исключил возможности проведения краткосрочной военной кампании против острова.

По словам лидера США, Вашингтон намерен заняться ситуацией на острове, а государственный секретарь Марко Рубио может сыграть в этом процессе важную роль. Об этом Трамп заявил в интервью консервативному радиоведущему Хью Хьюитту, пишет британское издание The Independent.

"Я хочу разобраться с Кубой до того, как уйду, да", — сказал американский президент, отвечая на вопрос о возможности применения военной силы для освобождения острова.

Трамп назвал Кубу государством, потерпевшим неудачу, и заявил, что внимательно следит за ситуацией там. Он также упомянул о поддержке, которую, по его словам, получил от кубинских американцев во Флориде во время выборов.

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Во время интервью ведущий поинтересовался, готов ли президент США санкционировать ограниченную военную операцию против Кубы, которая могла бы продлиться примерно неделю. В ответ Трамп заявил, что готов рассмотреть такой вариант.

"Я бы, безусловно, рассмотрел этот вопрос", — ответил американский президент.

В то же время Трамп не объявил о принятии решения о военном вмешательстве и не назвал конкретных сроков или параметров возможной операции. Он также обратил внимание на Марко Рубио, родители которого эмигрировали из Кубы. По словам Трампа, госсекретарь был бы заинтересован в том, чтобы заняться ситуацией на острове.

Американский президент объяснил свою заинтересованность желанием помочь кубинцам, которые в свое время покинули родину и переехали в США.

Почему Куба вновь оказалась в центре внимания Вашингтона

Отношения между США и Кубой остаются напряжёнными со времён революции 1959 года, после которой к власти на острове пришло коммунистическое правительство. При президентстве Трампа Вашингтон усилил экономическое давление на Гавану. В частности, в январе 2026 года американский президент подписал указ, предусматривающий возможность введения пошлин против стран, поставляющих нефть на Кубу.

Это стало дополнительным ударом для кубинской экономики, которая зависит от импорта энергоресурсов. Ограничения на поставки топлива привели к перебоям с электроснабжением и усугубили экономический кризис на острове.

Трамп неоднократно публично говорил о возможности изменения политической ситуации на Кубе. В марте он заявлял, что Соединённые Штаты могут "захватить" остров в той или иной форме.

Ранее Фокус писал, что Дональд Трамп пошутил о возможном десантировании Марко Рубио на Кубу с парашютом. Американский президент заявил, что госсекретарь мог бы быстро "решить проблему" на острове после завершения войны с Ираном.

Кроме того, Фокус сообщал, что американские военные изучают возможность подготовки подразделений обеспечения для потенциальных операций в зоне ответственности Южного командования США. Среди вариантов рассматривались сценарии, связанные с Кубой.