Иран планирует убийство президента Трампа и топчиновников США: Моссад раскрыл подробности

Внешняя разведка Израиля, известная как "Моссад", сообщила об угрозе жизни президента США Дональда Трампа и ряда высокопоставленных должностных лиц США. По данным разведчиков, Иран готовит операцию по физической ликвидации главы США.

Израильские спецслужбы выяснили, что Тегеран разрабатывает план ликвидации главы США и высших должностных лиц страны с помощью дронов. Об этом сообщает израильское издание Israel Hayom.

"По словам высокопоставленных чиновников, Израиль подтвердил разведданные по просьбе американцев после того, как американские разведывательные службы обратились к Моссаду с просьбой проверить информацию. Директор Моссада Роман Гофман в настоящее время находится в США, где встречался, в частности, с директором ЦРУ Джоном Ретклиффом. Гофман часто посещал США с момента вступления в должность, поддерживая тесные связи и координацию с американскими коллегами", — указано в тексте.

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СМИ добавляет, что один высокопоставленный чиновник сообщил, что американцы "уже знали об иранских угрозах жизни высокопоставленных чиновников администрации". Особенно после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи в начале совместной израильско-американской операции против Тегерана.

"В ответ на угрозы американские чиновники, находящиеся в зоне риска, резко ограничили свои публичные выступления на открытых мероприятиях, а некоторых временно перевели из своих домов в охраняемые помещения", — пишут СМИ.

На данный момент известно, что под особый режим охраны были взяты министр финансов Скотт Бессент, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хэгсет. Что касается Трампа, то Секретная служба США также приняла меры — усилила степень защиты главы государства и сократила количество его публичных выступлений.

Ранее Фокус сообщал о том, как Бессент переехал жить на военную базу из-за угроз со стороны Ирана. Чиновник, возглавивший кампанию экономического давления на Иран, покинул свой дом из-за угроз в свой адрес.

Впоследствии стало известно, что Трамп может заняться другой страной после Ирана. Он заявил, что хотел бы решить вопрос с Кубой до окончания президентского срока.