Министр финансов США Бессент переехал жить на военную базу из-за угроз Ирана, — NYT

Министр финансов США Скотт Бессент недавно переехал из своего дома в окрестностях Вашингтона на военную базу. Чиновник, возглавивший кампанию экономического давления на Иран, покинул свой дом из-за угроз в свою сторону.

Американские чиновники в последние недели пришли к выводу, что иранские заговоры против нынешних и бывших чиновников в Вашингтоне достигли более серьезного уровня. Отчасти до такого они дошли на основании разведданных об угрозах Бессенту, пишет издание The New York Times со ссылкой на источники, осведомленные с этим вопросом.

С августа Скотт Бессент возглавляет кампанию экономического давления на Тегеран, включающую санкции и ограничение торговых маршрутов. Именно эта его работа сделала чиновника одним из главных в администрации президента США Дональда Трампа, которому Иран стремится нанести вред. Ранее Иран также выдвигал конкретные, целенаправленные угрозы в отношении отдельных лиц, которые американские чиновники считают серьезными, например, покушение на убийство президента Трампа во время предвыборной кампании 2024 года.

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Спикер Министерства финансов США, комментируя угрозы, заявил, что они Бессента "не остановят". По его словам, должностное лицо остается преданным своей миссии по экономическому давлению на Тегеран. Сам Бессент говорил о том, что этот план США приводит к сокращению иранской экономики, обвалу национальной валюты и резкому ухудшению уровня жизни в стране.

Издание пишет, что Бессент — не единственный чиновник из круга Трампа, переехавший на фоне иранских угроз. В прошлом году так поступили по меньшей мере 6 человек, среди которых Стивен Миллер, который сейчас занимает должность руководителя аппарата Белого дома. Пэм Бонди, которая в то время была генеральным прокурором, также покинула дом, опасаясь угроз со стороны иранского командования.

В прошлом месяце правительство США перевело своих сотрудников в Ближнем Востоке в состояние повышенной готовности и приняло меры по сокращению численности персонала в посольствах и консульствах. Этому предшествовали разведывательные данные, свидетельствовавшие о завершении подготовки Тегерана по нападениям на американцев. На фоне этого вооруженные силы США внезапно вывели бомбардировщики из базы в Великобритании.

Американская разведка также заявляет, что иранское руководство решительно настроено удержать власть почти любой ценой. Поэтому смена режима вряд ли может произойти в результате экономического давления США.

Напомним, недавно Тегеран дал два дня Вашингтону, чтобы прекратить войну: в противном случае Иран пообещал устроить "ад".

Также в начале ноября Дональд Трамп заговорил о новых ударах США по территории Ирана.