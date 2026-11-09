Иран дал США два дня на прекращение войны: в противном случае обещает "ад"
Предложение Тегерана о прекращении войны будет действовать всего два дня, заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи. Если США не выполнят требования Ирана, подчеркнул он, их ждет война
Своё требование глава иранского МИД опубликовал в социальной сети X. По словам Арагчи, Иран ожидает от Вашингтона выполнения своих требований, среди которых — прекращение войны на всех фронтах. В этом случае США, подчеркнул он, "увидят результаты". Альтернативу министр описал в более жестком тоне: выбор в пользу войны, по его словам, будет означать, что "бдительные и закаленные в боях воины" Ирана "обрушат на вас ад".
Отдельно Арагчи упомянул о дополнительных выборах в Конгресс США. По его мнению, американцы уже сделали свой выбор, а теперь "настало время Белому дому сделать свой".
Какова ситуация между США и Ираном в настоящее время
Тегеран активно готовится к возможным ударам по ядерным объектам. На фоне опасений относительно возможного возобновления военной операции США иранские власти начали раздавать таблетки йодида калия жителям населённых пунктов, расположенных вблизи этих объектов.
Тем временем к Ближнему Востоку уже направляется американский атомный авианосец с боевыми кораблями сопровождения. USS Theodore Roosevelt — атомный авианосец класса Nimitz, оснащенный ядерной энергетической установкой. Он служит основой авианосной ударной группы, в состав которой входят корабли сопровождения и авиационное крыло.
Напомним, что 1 ноября Дональд Трамп заявил, что американские военные планируют нанести новые удары по Ирану и могут уничтожить ещё один или два объекта всего за 10 минут. В то же время президент США упомянул о секретном ядерном объекте Тегерана, расположенном под горой Коланг-Газ Ла, который, по предположениям СМИ, может стать следующей целью Вашингтона.
Кроме того, Фокус сообщал, что Вашингтон предупредил страны Персидского залива о возможной краткосрочной, но интенсивной военной кампании в Иране.