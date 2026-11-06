Трамп разыгрывает последний козырь против Ирана: на Ближний Восток направляется атомный авианосец США

Трамп усиливает давление на Иран и, судя по всему, готовит новый ход в противостоянии с Тегераном — к Ближнему Востоку уже направляется американский атомный авианосец с боевыми кораблями сопровождения.

Администрация Белого дома продолжает рассматривать различные варианты дальнейших действий в отношении Ирана. На этом фоне усиление американских военно-морских сил на Ближнем Востоке является закономерным. Решено направить в регион атомный авианосец USS Theodore Roosevelt и корабли сопровождения. Их прибытие ожидается до конца ноября.

О передислокации американских войск сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника. В настоящее время авианосная группа находится в Южно-Китайском море.

Так, 5 ноября президент США Дональд Трамп провел встречу с советниками по национальной безопасности. Среди обсуждавшихся вопросов были дальнейшие действия Вашингтона в отношении Тегерана. По информации Axios, американская администрация рассматривает несколько сценариев: возобновление масштабных авиаударов по Ирану, продолжение экономического давления или достижение договоренностей с Тегераном.

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Комментируя возможность новых ударов, Трамп заявил: "Теперь мы примем решение. Хотим ли мы идти дальше?"

Он также отметил, что предпочел бы не разрушать остальную часть страны, если этого удастся избежать.

В то же время Центральное командование Вооружённых сил США завершает подготовку к возможному возобновлению масштабных боевых операций против Ирана. Однако, по данным Axios, на момент публикации CENTCOM ещё не получило соответствующего приказа из Вашингтона.

Прибытие авианосца USS Theodore Roosevelt может усилить американские военно-морские силы в регионе. По данным Axios, если другие авианосные группы останутся на Ближнем Востоке, США смогут одновременно иметь там три таких соединения.

Что входит в состав авианосной ударной группы

USS Theodore Roosevelt — атомный авианосец класса "Нимиц", оснащенный ядерной энергетической установкой. Он является ядром авианосной ударной группы, в состав которой входят корабли сопровождения и авиационное крыло.

По данным USNI News, авианосная ударная группа состоит из четырёх основных кораблей. Помимо USS Theodore Roosevelt, в её состав входят:

USS Chosin — ракетный крейсер класса "Тикондерога", обеспечивающий противовоздушную и противоракетную оборону;

— ракетный крейсер класса "Тикондерога", обеспечивающий противовоздушную и противоракетную оборону; USS Paul Hamilton — эсминец с управляемым ракетным вооружением;

— эсминец с управляемым ракетным вооружением; USS Decatur — ракетный эсминец класса Arleigh Burke;

— ракетный эсминец класса Arleigh Burke; USS Theodore Roosevelt — атомный авианосец, на борту которого размещено авиационное крыло Carrier Air Wing 11.

В составе авиаполка имеются истребители F/A-18 Super Hornet и F-35C, самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye.

Также в походе участвует беспилотный надводный корабль Seahawk.

Корабли сопровождения обеспечивают противовоздушную и противоракетную оборону соединения, а также располагают средствами для поражения целей на море и на суше.

Каков маршрут американского авианосца

Известно, что корабль USS Theodore Roosevelt покинул военно-морскую базу в Сан-Диего 27 сентября и отправился в длительное плавание. В конце октября он принимал участие в совместных военно-морских учениях Keen Sword 27 с участием США и союзников.

4 ноября ВМС США опубликовали фотографию авианосца USS Theodore Roosevelt, идущего рядом с кораблём обеспечения австралийского флота HMAS Stalwart. В подписи к снимку отмечалось, что авианосец выполняет плановые задачи в зоне ответственности Седьмого флота США.

Китайская компания MizarVision также обнародовала спутниковые снимки, на которых, по её оценке, видна американская авианосная группа в этом районе. На снимках были опознаны авианосец USS Theodore Roosevelt, ракетный крейсер USS Chosin и эсминец USS Roosevelt.

По информации USNI News, перед прибытием на Ближний Восток авианосец должен зайти в Сингапур. Там он пробудет несколько дней, после чего продолжит движение в зону ответственности Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM).

Ожидается, что американское подразделение прибудет в этот регион в середине ноября.

Напомним, что 1 ноября Дональд Трамп заявил, что американские военные планируют нанести новые удары по Ирану и могут уничтожить ещё один или два объекта всего за 10 минут. В то же время президент США упомянул о секретном ядерном объекте Тегерана, расположенном под горой Коланг-Газ Ла, который, по предположениям СМИ, может стать следующей целью Вашингтона.

Кроме того, Фокус сообщал, что Вашингтон предупредил страны Персидского залива о возможной краткосрочной, но интенсивной военной кампании в Иране.