Трамп дістає останній козир проти Ірану: на Близький Схід прямує атомний авіаносець США

Трамп посилює тиск на Іран і, схоже, готує новий хід у протистоянні з Тегераном — до Близького Сходу вже прямує американський атомний авіаносець із бойовими кораблями супроводу.

Адміністрація Білого дому продовжує розглядати різні варіанти подальших дій щодо Ірану. На цьому фоні посилення американських військово-морських сил на Близькому Сході є закономірним. В регіон вирішено відправити атомний авіаносець USS Theodore Roosevelt та кораблі супроводу. Їхнє прибуття очікують до кінця листопада.

Про передислокацію американських сил повідомив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на американського посадовця. Наразі авіаносна група перебуває в Південнокитайському морі.

Так, 5 листопада президент США Дональд Трамп провів зустріч із радниками з національної безпеки. Серед питань, які обговорювали, були подальші дії Вашингтона щодо Тегерана. За інформацією Axios, американська адміністрація розглядає кілька сценаріїв: відновлення масштабних авіаударів по Ірану, продовження економічного тиску або досягнення домовленостей із Тегераном.

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Коментуючи можливість нових ударів, Трамп заявив: "Тепер ми ухвалимо рішення. Чи хочемо ми йти далі?"

Він також зазначив, що волів би не руйнувати решту країни, якщо цього вдасться уникнути.

Водночас Центральне командування Збройних сил США завершує підготовку до можливого відновлення масштабних бойових операцій проти Ірану. Однак, за даними Axios, на момент повідомлення CENTCOM ще не отримало відповідного наказу з Вашингтона.

Прибуття USS Theodore Roosevelt може посилити американські військово-морські сили в регіоні. За даними Axios, якщо інші авіаносні групи залишатимуться на Близькому Сході, США зможуть одночасно мати там три такі з'єднання.

Що входить до авіаносної ударної групи

USS Theodore Roosevelt є атомним авіаносцем класу Nimitz, який використовує ядерну енергетичну установку. Він слугує основою авіаносної ударної групи, до складу якої входять кораблі супроводу та авіаційне крило.

За інформацією USNI News, авіаносна ударна група складається з чотирьох основних кораблів. Окрім USS Theodore Roosevelt, до неї входять:

USS Chosin — ракетний крейсер класу Ticonderoga, який забезпечує протиповітряну та протиракетну оборону;

— ракетний крейсер класу Ticonderoga, який забезпечує протиповітряну та протиракетну оборону; USS Paul Hamilton — есмінець із керованим ракетним озброєнням;

— есмінець із керованим ракетним озброєнням; USS Decatur — ракетний есмінець класу Arleigh Burke;

— ракетний есмінець класу Arleigh Burke; USS Theodore Roosevelt — атомний авіаносець, на борту якого розміщене авіаційне крило Carrier Air Wing 11.

Авіакрило має винищувачі F/A-18 Super Hornet і F-35C, літаки радіоелектронної боротьби EA-18G Growler та літаки дальнього радіолокаційного виявлення E-2D Hawkeye.

Також у поході бере участь безпілотний надводний корабель Seahawk.

Кораблі супроводу забезпечують протиповітряну й протиракетну оборону з'єднання, а також мають засоби для ураження цілей на морі та суходолі.

Який маршрут американського авіаносця

Відомо, що корабель USS Theodore Roosevelt залишив військово-морську базу в Сан-Дієго 27 вересня та вирушив у тривале розгортання. Наприкінці жовтня він брав участь у спільних військово-морських навчаннях Keen Sword 27 за участю США та союзників.

4 листопада ВМС США публікували фотографію USS Theodore Roosevelt під час плавання поруч із кораблем забезпечення австралійського флоту HMAS Stalwart. У підписі до знімка зазначалося, що авіаносець виконує планові завдання в зоні відповідальності Сьомого флоту США.

Китайська компанія MizarVision також оприлюднила супутникові знімки, на яких, за її оцінкою, видно американську авіаносну групу в цьому районі. На зображеннях ідентифікували USS Theodore Roosevelt, ракетний крейсер USS Chosin та есмінець USS Roosevelt.

За інформацією USNI News, перед прибуттям на Близький Схід авіаносець має зайти до Сінгапуру. Там він проведе кілька днів, після чого продовжить рух до зони відповідальності Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

Очікується, що американське з'єднання прибуде до цього регіону в середині листопада.

Нагадаємо, що 1 листопада Дональд Трамп заявляв, що американські військові мають плани завдати нових ударів по Ірану та можуть знищити ще один або два об'єкти всього за 10 хвилин. Водночас президент США згадав про секретний ядерний об'єкт Тегерана, розташований під горою Коланг-Газ Ла, який, за припущеннями медіа, може стати наступною ціллю Вашингтона.

Також Фокус писав, що Вашингтон попередив країни Перської затоки про можливу коротку, але інтенсивну військову кампанію в Ірані.