"Трампу больше нельзя доверять": в Иране раздают йод в таблетках в ожидании ядерного удара со стороны США, — The Times

Иранские власти начали раздавать таблетки йодида калия жителям населенных пунктов, расположенных вблизи ядерных объектов.

Такие меры связывают с опасениями относительно возможного возобновления военной операции США против Ирана, сообщает издание The Times.

Препараты раздают населению, проживающему в радиусе 2–3 километров от ядерных объектов.

"Да, мы распространяем йод. Во время каждой войны мы старались раздавать его в радиусе двух-трех километров от ядерных объектов", — заявил неназванный представитель Министерства здравоохранения Ирана.

Он также выразил опасения по поводу дальнейших действий президента США Дональда Трампа.

"Трампу больше нельзя доверять. Он может на это решиться", — сказал представитель ведомства.

Видео дня

В то же время иранские власти не уточнили, когда именно началась нынешняя кампания по распространению препаратов и вблизи каких конкретно ядерных объектов их выдают.

Одновременно иранские власти обнародовали видео с рекомендациями для граждан на случай удара по подземному комплексу Pickaxe Mountain. Как пишет The Sun, в ролике людям советуют оставаться в помещениях, не выходить на улицу и следить за официальными сообщениями.

Отдельно предупреждают об опасности распространения радиоактивной пыли, а также частиц почвы и горных пород, которые могут попасть в атмосферу в результате удара. По предупреждению иранской стороны, ветер способен переносить загрязнённые частицы на значительные расстояния.

Жителям районов, расположенных вблизи комплекса, как утверждается в видео, может оставаться всего 10–15 минут до наступления радиоактивных осадков.

Гора Пикэкс расположена недалеко от повреждённого ядерного объекта в Натанзе. Это система глубоко расположенных подземных туннелей. В сентябре агентство Reuters сообщало, что Дональд Трамп высказывал предупреждения Тегерану в связи с деятельностью на этой площадке.

Напомним, что США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке на фоне обострения противостояния с Ираном: в регион направляется атомный авианосец USS Theodore Roosevelt с боевыми кораблями сопровождения.

Кроме того, Фокус сообщал, что Вашингтон недавно предупредил страны Персидского залива о возможной краткосрочной, но интенсивной военной кампании в Иране.