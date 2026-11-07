"Трампу більше не можна довіряти": в Ірані роздають йод у пігулках в очікуванні ядерного удару США, — The Times

Іранська влада почала роздавати таблетки йодиду калію жителям населених пунктів поблизу ядерних об'єктів.

Такі заходи пов'язують із побоюваннями щодо можливого відновлення військової операції США проти Ірану, повідомляє видання The Times.

Препарати поширюють серед населення, яке проживає в радіусі 2–3 кілометрів від ядерних об'єктів.

"Так, ми розповсюджуємо йод. Під час кожної війни ми намагалися роздавати його в радіусі двох-трьох кілометрів від ядерних об'єктів", — заявив неназваний представник Міністерства охорони здоров'я Ірану.

Він також висловив побоювання щодо подальших дій президента США Дональда Трампа.

"Трампу більше не можна довіряти. Він може на це зважитися", — сказав представник відомства.

Видео дня

Водночас іранська влада не уточнила, коли саме розпочалася нинішня кампанія з розповсюдження препаратів і навколо яких конкретно ядерних об'єктів їх видають.

Паралельно іранська влада оприлюднила відео з рекомендаціями для громадян на випадок удару по підземному комплексу Pickaxe Mountain. Як пише The Sun, у ролику людям радять залишатися в приміщеннях, не виходити назовні та стежити за офіційними повідомленнями.

Окремо попереджають про небезпеку поширення радіоактивного пилу, а також частинок ґрунту та гірських порід, які можуть потрапити в атмосферу внаслідок удару. За попередженням іранської сторони, вітер здатний переносити забруднені частинки на значні відстані.

Жителям районів поблизу комплексу, як стверджується у відео, може залишатися лише 10–15 хвилин до наближення радіоактивних опадів.

Pickaxe Mountain розташований неподалік від пошкодженого ядерного об'єкта в Натанзі. Це система глибоко розташованих підземних тунелів. У вересні Reuters повідомляло, що Дональд Трамп попереджав Тегеран у зв'язку з діяльністю на цьому майданчику.

Нагадаємо, США посилюють військову присутність на Близькому Сході на тлі загострення протистояння з Іраном: до регіону прямує атомний авіаносець USS Theodore Roosevelt із бойовими кораблями супроводу.

Також Фокус писав, що Вашингтон нещодавно попередив країни Перської затоки про можливу коротку, але інтенсивну військову кампанію в Ірані.