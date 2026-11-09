Іран дав США два дні на припинення війни: в іншому випадку обіцяє "пекло"

Пропозиція Тегерана щодо завершення війни діятиме лише два дні, заявив глава МЗС Ірану Аббас Арагчі. Якщо США не виконають іранських вимог, наголосив він, їх чекає війна

Свою вимогу глава іранського МЗС опублікував у соцмережі X. За словами Арагчі, Іран очікує від Вашингтона виконання своїх вимог, серед яких припинення війни на всіх фронтах. У цьому разі США, наголосив він, "побачать результати". Альтернативу міністр описав у жорсткішому тоні: вибір на користь війни, за його словами, означатиме, що "пильні та загартовані в боях воїни" Ірану "обрушать на вас пекло".

Окремо Арагчі згадав про додаткові вибори до Конгресу США. На його думку, американці вже зробили свій вибір, а тепер "настав час Білому дому зробити свій".

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Яка ситуація між США та Іраном зараз

Тегеран активно готується до можливих ударів по ядерних об'єктах. На тлі побоювань щодо можливого відновлення військової операції США іранська влада почала роздавати таблетки йодиду калію жителям населених пунктів поблизу цих об'єктів.

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Тим часом до Близького Сходу вже прямує американський атомний авіаносець із бойовими кораблями супроводу. USS Theodore Roosevelt є атомним авіаносцем класу Nimitz, який використовує ядерну енергетичну установку. Він слугує основою авіаносної ударної групи, до складу якої входять кораблі супроводу та авіаційне крило.

Нагадаємо, що 1 листопада Дональд Трамп заявляв, що американські військові мають плани завдати нових ударів по Ірану та можуть знищити ще один або два об'єкти всього за 10 хвилин. Водночас президент США згадав про секретний ядерний об'єкт Тегерана, розташований під горою Коланг-Газ Ла, який, за припущеннями медіа, може стати наступною ціллю Вашингтона.

Також Фокус писав, що Вашингтон попередив країни Перської затоки про можливу коротку, але інтенсивну військову кампанію в Ірані.