Міністр фінансів США Бессент переїхав жити на військову базу через погрози Ірану, — NYT

Міністр фінансів США Скотт Бессент нещодавно переїхав зі свого будинку на околицях Вашингтона на військову базу. Посадовець, який очолив кампанію економічного тиску на Іран, покинув свій дім через погрози у свій бік.

Американські чиновники в останні тижні дійшли висновку, що іранські змови проти нинішніх і колишніх посадовців у Вашингтоні досягли серйознішого рівня. Частково до такого вони дійшли на підставі розвідданих про погрози щодо Бессента, пише видання The New York Times з посиланням на джерела, обізнані із цим питанням.

З серпня Скотт Бессент очолює кампанію економічного тиску на Тегеран, що включає санкції та обмеження торгових маршрутів. Саме ця його робота зробила чиновника одним із головних в адміністрації президента США Дональда Трампа, якому Іран прагне завдати шкоди. Раніше Іран також висував конкретні, цілеспрямовані погрози щодо окремих осіб, які американські чиновники вважають серйозними, наприклад, замах на вбивство президента Трампа під час передвиборчої кампанії 2024 року.

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Речник Міністерства фінансів США, коментуючи погрози, заявив, що вони Бессента "не зупинять". За його словами, посадовець залишається відданим своїй місії щодо економічного тиску на Тегеран. Сам Бессент казав про те, що цей план США призводить до скорочення іранської економіки, обвалу національної валюти та різкого погіршення рівня життя в країні.

Видання пише, що Бессент — не єдиний чиновник із кола Трампа, який переїхав на тлі іранських погроз. Минулого року так вчинили щонайменше 6 осіб, серед яких — Стівен Міллер, який зараз обіймає посаду керівника апарату Білого дому. Пем Бонді, яка на той час була генеральним прокурором, також покинула дім, побоюючись погроз з боку іранського командування.

Минулого місяця уряд США перевів своїх співробітників у Близькому Сході у стан підвищеної готовності та вжив заходів щодо скорочення чисельності персоналу в посольствах і консульствах. Цьому передували розвідувальні дані, які свідчили про завершення підготовки Тегерану щодо нападів на американців. На тлі цього Збройні сили США раптово вивели бомбардувальники з бази у Великій Британії.

Американська розвідка також заявляє, що іранське керівництво рішуче налаштоване утримати владу майже за будь-яку ціну. Тому зміна режиму навряд чи може відбутися внаслідок економічного тиску США.

Нагадаємо, нещодавно Тегеран дав два дні Вашингтону, щоб припинити війну: в іншому випадку Іран пообіцяв влаштувати "пекло".

Також на початку листопада Дональд Трамп заговорив про нові удари США по території Ірану.