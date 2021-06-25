Вімблдон-2021: стало відомо, з ким зіграють українські тенісистки в першому колі

Українські тенісистки дізналися своїх суперниць на одному з найпрестижніших турнірів планети.

У Лондоні відбулося жеребкування першого кола жіночого Вімблдону.

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Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка отримала третій номер посіву, в першому колі зіграє проти Алісон ван Ейтванк із Бельгії (№57 посіву). Українка вже обігравала бельгійку на турнірі в Індіан-Веллс у 2015 році.

У минулому році Світоліна дійшла до півфіналу Вімблдону, поступившись лише майбутній чемпіонці Сімоні Халеп.

Українка Марта Костюк (№67) дебютує на Вімблдоні матчем проти нідерландки Кікі Бертенс (№20).

Ще одна українка Катерина Козлова (№158) зіграє з Вікторією Азаренко з Білорусі. Українка тричі вилітала раніше після першого кола Вімблдону.

Леся Цуренко, яка виграла кваліфікацію на Вімблдон ще не знає свого суперника. Також сьогодні у фіналі кваліфікації Вімблдону зіграє українка Ангеліна Калініна.

Раніше Фокус повідомляв, що два топтенісисти пропустять "Вімблдон". Чотириразова чемпіонка "Великих шоломів" Наомі Осака та 20-кратний чемпіон "Великих шоломів" Рафаель Надаль пропустять "Вімблдон".

Американка заявила, що пропустить турнір, щоб підготуватися до виступів на Олімпіаді, а іспанець вирішив пропустити обидва турніри.

"Наомі не гратиме на "Вімблдоні" цьогоріч. Вона проведе час із друзями та сімʼєю. Вона буде готова до Олімпіади і дуже хоче зіграти перед домашніми вболівальниками", — повідомляє агент японки Sports Illustrated.

Надаль же вирішив пропустити турніри, щоб відновити своє здоровʼя.

"Я вирішив не брати участі у "Вімблдоні" й Олімпійських іграх у Токіо цьогоріч. Ухвалити таке рішення завжди непросто, але, прислухавшись до свого організму та поговоривши з командою, я зрозумів, що воно правильне", — сказав Надаль.

Раніше Фокус повідомляв, що тенісистка Осака оголосила бойкот пресі на "Ролан Гаррос", щоб зберегти психічне здоровʼя.