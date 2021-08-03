До сліз: фаворитка Олімпіади в стрибках із жердиною зламала жердину та не вийшла в фінал

Спортсменка з США стала жертвою погодних умов — через зливу вона зламала жердину та дивом уникла серйозних травм.

Одна з головних фавориток Олімпіади в Токіо, американська легкоатлетка Сенді Морріс не вийшла в фінал у стрибках із жердиною.

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Спортсменка виступала першою з атлетів після зливи в Токіо та зламала жердину під час кваліфікаційного стрибка.

Жердина зісковзнула на мокрій доріжці в бік і надламалася, а спортсменка приземлилася на краю матів і дивом уникла ушкоджень.

Невдалий стрибок надломив Морріс психологічно — дві наступні спроби американка також провалила та покидала сектор у сльозах, коли стало ясно, що спортсменка не боротиметься за медалі у фіналі.

Відзначимо, що Сенді Морріс була однією з головних фавориток Олімпіади, вона взяла срібло на попередніх іграх на Олімпіаді в Ріо, а також є фактичною віце-чемпіонкою світу.

Раніше Фокус розповідав, що двоє стрибунів розділили "золото" на Олімпіаді вперше за 109 років: виявилося — вони давні друзі.

Також ми писали, що українська атлетка Ольга Саладуха прийняла рішення завершити 30-річну кар'єру в потрійному стрибку після Олімпіади в Токіо.

Збірна України займає 60 місце з п'ятьма бронзовими й однією срібною медалями. Як мінімум одну нагороду на Олімпійських іграх виграли спортсмени з 64 країн.

Український плавець Михайло Романчук приніс українській збірній першу срібну медаль на Олімпійських іграх у фіналі запливу чоловіків на 1500 метрів вільним стилем, повідомляється в звіті оргкомітету Олімпіади в Токіо.

До цього на рахунку українців на Олімпіаді в Токіо були тільки бронзові медалі.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня та триватимуть до 8 серпня. Україна на цих змаганнях представляють 157 спортсменів у 25 видах спорту.